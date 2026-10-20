Las lluvias de este martes 20 de octubre de 2026 podrían dejar hasta 40 milímetros en sectores de O’Higgins, mientras que para el valle de Santiago se esperan entre 20 y 30 mm . El pronóstico contempla precipitaciones moderadas a fuertes en un corto período de tiempo en cinco regiones: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) sitúa el período de mayor preocupación entre la tarde y la noche. Sin embargo, los montos no serán iguales en todo el territorio: variarán entre la cordillera de la Costa, los valles y la precordillera. Por eso, el máximo anunciado no debe interpretarse como una cantidad uniforme para todas las ciudades afectadas.

Además de la lluvia, los reportes advierten condiciones favorables para tormentas eléctricas, eventuales granizadas y ráfagas de viento en sectores de la zona central. Estos fenómenos podrían acompañar los momentos de mayor intensidad del sistema frontal, aunque no necesariamente se presentarán en cada comuna.

¿Cuánta lluvia caerá hoy en Santiago y la Región Metropolitana?

Para el valle de la Región Metropolitana, donde se encuentra buena parte del área urbana de Santiago, se proyectan entre 20 y 30 milímetros. En la cordillera de la Costa, el rango previsto aumenta a entre 25 y 35 mm, según los antecedentes de Meteorología recogidos por los medios consultados.

Sector de la Región Metropolitana Precipitación prevista Valle, referencia para buena parte de Santiago urbano 20 a 30 mm Cordillera de la Costa 25 a 35 mm Precordillera Cerca de 25 mm en la alerta reproducida; 25 a 35 mm en el reporte agrometeorológico

¿Cuántos milímetros caerán en las cinco regiones afectadas?

Los mayores acumulados se esperan en los valles y la precordillera de O’Higgins, con proyecciones de entre 30 y 40 mm. En otros sectores incluidos en los reportes, los límites superiores fluctúan entre 25 y 35 mm. Esta distribución explica por qué el aviso de “hasta 40 mm” no representa a toda la zona central.

La siguiente tabla resume los montos difundidos a partir de la advertencia agrometeorológica de la DMC. Se mantiene esa misma referencia para facilitar la comparación entre regiones y evitar mezclar cifras de diferentes productos meteorológicos.

Región Sector considerado Lluvia estimada Coquimbo Cordillera de la Costa 15 a 25 mm Coquimbo Valles y precordillera 20 a 30 mm Valparaíso Cordillera de la Costa, valle y precordillera 25 a 35 mm Metropolitana Valle 20 a 30 mm Metropolitana Cordillera de la Costa y precordillera 25 a 35 mm O’Higgins Costa 20 a 30 mm O’Higgins Valles y precordillera 30 a 40 mm Maule Valle y precordillera 25 a 35 mm

Estas cinco regiones corresponden al ámbito de la alerta por precipitaciones moderadas a fuertes mencionada en los reportes.

¿A qué hora lloverá más fuerte hoy en Santiago?

La ventana general informada por la DMC comprende la tarde y la noche del martes 20 de octubre. Para Santiago, el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda situó el período de mayor intensidad entre las 17:00 horas y la medianoche, de acuerdo con la información difundida por Meganoticias.

Ese horario describe el tramo en que podría concentrarse la lluvia más intensa, no una hora exacta de inicio para todas las comunas. El pronóstico también contempla precipitaciones intermitentes antes del período principal, por lo que sería incorrecto asegurar que recién comenzará a llover a las cinco de la tarde.

La diferencia es importante al organizar desplazamientos: el episodio no se define únicamente por cuánto podría acumular, sino también por la posibilidad de concentrar precipitaciones en pocas horas. Las autoridades mantienen el monitoreo de eventuales anegamientos y afectaciones en sectores expuestos.

¿Qué precauciones tomar y dónde revisar el agua caída?

Ante el sistema frontal, la recomendación principal es seguir las actualizaciones de MeteoChile, Senapred y las autoridades locales. Las condiciones previstas requieren especial atención en áreas cercanas a cauces y quebradas, además de sectores donde puedan producirse problemas de drenaje o acumulación de agua.

Las orientaciones preventivas del Gobierno de Chile incluyen mantener acequias y vías de evacuación de aguas lluvia libres de desechos. Si una vivienda está cerca de un río, lago, laguna o quebrada, se recomienda alejarse de la zona de peligro ante un aumento del caudal o una inundación.