La lluvia en Santiago hoy, martes 20 de octubre de 2026, tendrá su tramo más importante durante la tarde. Según Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de Meteochile, el período de mayor intensidad se espera entre las 15:00 y las 19:00 horas , aunque las precipitaciones continuarían después con intensidad variable. Para el intervalo comprendido entre el mediodía y cerca de la medianoche, el especialista proyecta entre 25 y 35 milímetros.

El sistema frontal también podría provocar tormentas eléctricas y granizos en sectores de la Región Metropolitana. Sin embargo, el pronóstico no permite establecer exactamente en qué comunas ocurrirán estos fenómenos. Por eso, la hora prevista para el peak debe interpretarse como una ventana de mayor actividad y no como un comienzo simultáneo de lluvia fuerte en toda la capital.

¿A qué hora comienza la lluvia en Santiago hoy?

Los pronósticos para este martes contemplan precipitaciones de distinta intensidad durante la jornada, con un aumento más relevante hacia la tarde. En su entrevista con Canal 24 Horas, Zúñiga explicó que la ausencia de grandes precipitaciones durante la mañana no eliminaba el riesgo previsto para las horas siguientes.

La distinción es importante: una cosa es la aparición de los primeros chubascos y otra, el ingreso del tramo más intenso. La cobertura de 24 Horas sitúa las lluvias más fuertes durante la tarde y la noche; la evaluación específica de Zúñiga concentra el peak entre las 15:00 y las 19:00 horas.

Así, no hay una única hora de inicio aplicable a todas las comunas. Para quienes buscan saber cuándo empeorará el tiempo en Santiago, el dato más relevante es la intensificación vespertina, más que el momento de las primeras gotas. La previsión también contempla continuidad de las precipitaciones después del máximo de la tarde.

Momento del martes 20 de octubre Qué indica el pronóstico Mañana Zúñiga señaló que no se habían producido grandes precipitaciones. Entre las 15:00 y las 19:00 Ventana de mayor intensidad prevista por el meteorólogo. Después de las 19:00 Continuarían las lluvias con intensidad variable. Cerca de la medianoche Final del intervalo utilizado para la estimación de 25 a 35 mm.

¿Cuándo será el momento de mayor intensidad del sistema frontal?

La referencia más concreta corresponde al pronóstico de Zúñiga: entre las 15:00 y las 19:00 horas. El especialista relacionó ese tramo con la presencia de nubes convectivas y advirtió que, después de ese período, las precipitaciones seguirían con distinta intensidad.

Existe, no obstante, una diferencia entre las ventanas publicadas. El comienzo del tramo más fuerte entre las 16:00 y las 17:00 horas, con precipitaciones importantes que podrían extenderse hasta la medianoche.

La lectura más rigurosa consiste en conservar esa atribución: Zúñiga sitúa el peak entre las 15:00 y las 19:00, mientras la otra cobertura describe un período fuerte más prolongado. No corresponde presentar esas estimaciones como una hora exacta y definitiva para todo Santiago.

Tampoco debe interpretarse que a las 19:00 terminará la lluvia. Ese horario marca el cierre de la ventana de máxima intensidad señalada por el meteorólogo, no el final del episodio. La posibilidad de precipitaciones posteriores forma parte de su misma proyección.

¿Cuántos milímetros de lluvia se esperan en Santiago?

Zúñiga estima entre 25 y 35 milímetros de precipitación entre el mediodía y cerca de la medianoche de este martes 20 de octubre. Se trata del acumulado esperado durante ese intervalo: no de una cantidad por hora ni de un registro que ya se haya observado.

Estas cifras distinguen zonas geográficas y no deben trasladarse automáticamente a cada comuna de la capital.

Ámbito de la estimación Precipitación prevista Atribución Santiago, entre mediodía y cerca de medianoche Entre 25 y 35 mm Arnaldo Zúñiga, en entrevista con 24 Horas. Valles de la Región Metropolitana Hasta 30 mm Información de la DMC recogida por 24 Horas. Precordillera y cordillera Hasta 35 mm Información de la DMC recogida por 24 Horas.

¿Habrá tormentas eléctricas y granizos durante la lluvia?

Además de las precipitaciones, el episodio presenta condiciones para tormentas eléctricas y posible caída de granizos. Zúñiga vinculó ese riesgo con las nubes convectivas y explicó que la probabilidad de tormentas también permite advertir una probabilidad elevada de granizos.

Esto no significa que ambos fenómenos vayan a ocurrir en todas las comunas. El meteorólogo precisó que no era posible identificar exactamente dónde se registrarían. La incertidumbre territorial es, por tanto, parte del pronóstico y debe mantenerse al informar sobre los sectores potencialmente afectados.

Para seguir la evolución del sistema frontal, conviene distinguir tres datos: el horario estimado de máxima intensidad, el acumulado previsto y la posibilidad de fenómenos localizados. En esta actualización, ninguno equivale a una confirmación de lluvia fuerte, tormentas o granizos simultáneos en todo Santiago.