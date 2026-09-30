Conoce el precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026. Revisa la TRM oficial, conversión de USD a COP y valores de compra y venta en casas de cambio. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce el precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026. Revisa la TRM oficial, conversión de USD a COP y valores de compra y venta en casas de cambio. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El precio oficial del dólar en Colombia para hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026, se ubica en $3.341,23 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La cifra registra una baja de $8,40 frente a la TRM vigente el martes 29 de septiembre, que fue de $3.349,63.

TRM del dólar hoy en Colombia

La .

La Superintendencia Financiera de Colombia certifica la TRM diariamente. Su cálculo se basa en el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario, con cumplimiento el mismo día de la negociación. Por ello, funciona como un indicador de referencia para contratos, obligaciones financieras, operaciones empresariales y conversiones informativas, aunque no obliga a bancos, casas de cambio o plataformas a vender dólares exactamente a ese valor.

DatoValor para hoy
Fecha de vigenciaMiércoles 30 de septiembre de 2026
TRM oficial$3.341,23 COP por USD
TRM del día anterior$3.349,63 COP por USD
Variación diaria-$8,40 COP
Cambio porcentual aproximado-0,25%
Equivalencia de 1 USD$3.341,23 COP
Equivalencia de 100 USD$334.123 COP
Equivalencia de 1.000 USD$3.341.230 COP

Conversión de dólares a pesos colombianos

Monto en dólaresValor de referencia en COP
US$1$3.341,23
US$10$33.412,30
US$50$167.061,50
US$100$334.123
US$500$1.670.615
US$1.000$3.341.230
US$5.000$16.706.150

Precio de compra y venta del dólar

El valor de compra es el precio que una casa de cambio o entidad entrega en pesos por los dólares que lleva el cliente. El valor de venta, en cambio, es el precio que debe pagar una persona en pesos colombianos para adquirir dólares.

Estos . Como referencia, algunos reportes de mercado muestran precios variables entre ciudades, con cotizaciones que deben validarse directamente antes de concretar una operación.

ConceptoQué significa para el usuario
TRMReferencia oficial diaria del mercado cambiario
Precio de compraLo que recibe en COP al vender dólares
Precio de ventaLo que paga en COP al comprar dólares
Spread cambiarioDiferencia entre compra y venta
ComisiónCargo adicional que puede aplicar la entidad
Tasa de tarjetaTipo de cambio definido por la red, banco emisor o procesador del pago

Qué explica el movimiento del dólar

La TRM pasó de $3.349,63 a $3.341,23, una reducción diaria de $8,40. Aunque el movimiento es moderado, la cotización del dólar responde a múltiples variables nacionales e internacionales: comportamiento global de la moneda estadounidense, precios del petróleo, flujos de inversión, decisiones de tasas de interés, datos de inflación, actividad económica y percepción de riesgo.

Este miércoles también coincide con una jornada relevante para la política monetaria colombiana, ya que la Junta Directiva del Banco de la República tiene programada una decisión sobre la tasa de interés de referencia. Las decisiones de política monetaria son seguidas de cerca por los mercados porque pueden influir en los rendimientos de activos en pesos y, por tanto, en la demanda relativa de moneda local y dólares.

Para consultar el dato oficial actualizado y el histórico de la TRM, la fuente prioritaria es la Superintendencia Financiera de Colombia. El Banco de la República también ofrece acceso a sus series estadísticas y señala que obtiene esta referencia desde el servicio de la Superfinanciera.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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