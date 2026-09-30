El precio oficial del dólar en Colombia para hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026, se ubica en $3.341,23 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , según la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La cifra registra una baja de $8,40 frente a la TRM vigente el martes 29 de septiembre, que fue de $3.349,63.

TRM del dólar hoy en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado es la referencia oficial que expresa cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. Para este miércoles 30 de septiembre de 2026, la TRM es de $3.341,23 por USD.

La Superintendencia Financiera de Colombia certifica la TRM diariamente. Su cálculo se basa en el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario, con cumplimiento el mismo día de la negociación. Por ello, funciona como un indicador de referencia para contratos, obligaciones financieras, operaciones empresariales y conversiones informativas, aunque no obliga a bancos, casas de cambio o plataformas a vender dólares exactamente a ese valor.

Dato Valor para hoy Fecha de vigencia Miércoles 30 de septiembre de 2026 TRM oficial $3.341,23 COP por USD TRM del día anterior $3.349,63 COP por USD Variación diaria -$8,40 COP Cambio porcentual aproximado -0,25% Equivalencia de 1 USD $3.341,23 COP Equivalencia de 100 USD $334.123 COP Equivalencia de 1.000 USD $3.341.230 COP

Conversión de dólares a pesos colombianos

Monto en dólares Valor de referencia en COP US$1 $3.341,23 US$10 $33.412,30 US$50 $167.061,50 US$100 $334.123 US$500 $1.670.615 US$1.000 $3.341.230 US$5.000 $16.706.150

Precio de compra y venta del dólar

El valor de compra es el precio que una casa de cambio o entidad entrega en pesos por los dólares que lleva el cliente. El valor de venta, en cambio, es el precio que debe pagar una persona en pesos colombianos para adquirir dólares.

Estos precios suelen diferir de la TRM porque incluyen el margen de intermediación, costos operativos, disponibilidad de divisas, volumen de la transacción y condiciones particulares de cada ciudad o establecimiento. Como referencia, algunos reportes de mercado muestran precios variables entre ciudades, con cotizaciones que deben validarse directamente antes de concretar una operación.

Concepto Qué significa para el usuario TRM Referencia oficial diaria del mercado cambiario Precio de compra Lo que recibe en COP al vender dólares Precio de venta Lo que paga en COP al comprar dólares Spread cambiario Diferencia entre compra y venta Comisión Cargo adicional que puede aplicar la entidad Tasa de tarjeta Tipo de cambio definido por la red, banco emisor o procesador del pago

Qué explica el movimiento del dólar

La TRM pasó de $3.349,63 a $3.341,23, una reducción diaria de $8,40. Aunque el movimiento es moderado, la cotización del dólar responde a múltiples variables nacionales e internacionales: comportamiento global de la moneda estadounidense, precios del petróleo, flujos de inversión, decisiones de tasas de interés, datos de inflación, actividad económica y percepción de riesgo.

Este miércoles también coincide con una jornada relevante para la política monetaria colombiana, ya que la Junta Directiva del Banco de la República tiene programada una decisión sobre la tasa de interés de referencia. Las decisiones de política monetaria son seguidas de cerca por los mercados porque pueden influir en los rendimientos de activos en pesos y, por tanto, en la demanda relativa de moneda local y dólares.

Para consultar el dato oficial actualizado y el histórico de la TRM, la fuente prioritaria es la Superintendencia Financiera de Colombia. El Banco de la República también ofrece acceso a sus series estadísticas y señala que obtiene esta referencia desde el servicio de la Superfinanciera.