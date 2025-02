El 14 de febrero está cada vez más cerca y, si te encuentras soltero(a), con ganas de pasar el Día de San Valentín con una pareja, tu suerte podría mejorar luego de leer esta nota por completo. Y es que aquí te cuento que una experta en Feng Shui llamada Susana Amorín Gallego decidió revelar un ritual que le permitirá a cualquier persona atraer al amor de su vida. Sí, no es broma.

La mujer, que es autora del libro ‘Las claves Feng Shui para un Hogar Feliz’, utilizó su canal de YouTube ‘Tu Hogar Feng Shui’ para dar a conocer el mencionado ritual, asegurando que está “dedicado al amor, tanto si deseas atraer una pareja estable a tu vida, como si quieres fortalecer la relación que ya tienes”. A su vez, precisó que “es perfecto para realizarlo tanto solos como en pareja o en familia”.

En el clip, antes de profundizar en el tema, destacó que “los rituales son una forma de conectar con la energía del cosmos y de la tierra. En nuestra mente, un ritual nos hace detenernos y poner foco en aquello que realmente deseamos y esto ya supone un gran paso. Además, estamos poniendo nuestra intención y energía, a la vez que decretamos aquello que queremos al universo”.

Los elementos que necesitarás para hacer el ritual

Tras decir ello, procedió a nombrar todos los elementos que vas a necesitar para realizar el ritual. Según dijo, deberás contar con: dos velas “que sean de color rojo o rosa” (ojo que también ser una de cada color), un tarrito o una botella de cristal transparente (que no sea tan grande), dos portavelas pequeñas, un poco de arroz, pipas de girasol, canela en rama, romero, lavanda, pétalos de rosa, un papel, un bolígrafo, una cinta de color rojo y algo que simbolice el amor o la relación en pareja (en su caso usó dos corazones de cuarzo rosa).

Una vez indicado lo necesario, explicó que se debe llenar la botella con un puñado de arroz, formando una base. Luego se tiene que echar las pipas de girasol, las ramas de canela (habiéndolas roto un poco), el romero triturado (recomendable que esté seco), la lavanda y, al último, los pétalos de rosa. Todo en ese orden.

La botella va a dar fuerza al ritual

“No hay una cantidad exacta para cada material. Lo importante es que se vean representados y vayan formando diferentes capas. Esta botella va a dar fuerza al ritual por lo que contiene y estará representando la apertura de caminos. En este caso para el amor y la pareja”, sostuvo Susana Amorín Gallego.

Susana Amorín Gallego destacó la importancia de tener la botella rellena con los elementos adecuados y en el orden correcto para el ritual. (Foto: Tu Hogar Feng Shui / YouTube)

Tras haber llenado la botella, es momento de colocar las velas en las portavelas, pero antes, hay que echarles aceite vegetal. “Desde la mecha hasta la base, poniendo toda nuestra intención”, precisó. Después de eso, toca colocar las velas delante de la botella, y delante de las dos velas tiene que estar el símbolo del amor o la pareja que deseamos atraer.

Lo que debes escribir en el papel

Luego en el papel hay que escribir usando el bolígrafo lo siguiente: “Declaro que mi corazón está abierto a recibir el amor verdadero. Ahora el amor fluye en mi vida, doy y recibo amor. Me libero de todas las heridas del pasado, con la fuerza del amor. El amor me libera y me sana ahora y siempre. Dejo marchar los miedos y los temores para que el amor guíe mi camino. El amor verdadero se manifiesta en mi vida con la bendición de Dios. Así es, así es, así es y hecho está. Gracias, gracias, gracias”.

Una vez que hayas escrito todo eso, enciende las velas y lee lo que pusiste. Cuando acabes, enrolla el papel y átalo con una cinta roja. “Una vez enrollado, lo dejaremos en el centro del ritual, entre las dos velas y la botella”, manifestó la experta en Feng Shui.

Este ritual, de acuerdo a Susana Amorín Gallego, está “dedicado al amor, tanto si deseas atraer una pareja estable a tu vida, como si quieres fortalecer la relación que ya tienes”. (Foto: Tu Hogar Feng Shui / YouTube)

Ten en cuenta que hay que revisar siempre las velas. Si sales, las apagas y luego al regresar las prendes. La botella se debe guardar como un amuleto para el amor, al igual que el símbolo del amor. Ahora, si el símbolo que usaste es pequeño, lo puedes llevar contigo a modo de talismán para atraer el amor. Fácil, ¿verdad? ¿Te animas a hacer el ritual? Cuéntanos en los comentarios.