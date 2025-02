Uno cuando se acuesta y duerme puede llegar a soñar diversas cosas. Claramente, algunas más agradables que otras. Te menciono esto porque el día de hoy se va a profundizar sobre un tema importante para muchas personas: qué significa soñar que bajas escaleras. Ojo que la información no te la brindaré directamente yo, sino la psíquica y numeróloga Yael De Las Estrellas. Presta atención a lo que indicó.

Acceso Total es un programa de entretenimiento y familiar de Telemundo. A ese espacio, de acuerdo a un video de YouTube, es donde acudió la experta para compartir sus conocimientos. Justamente, antes de entrar al tema que motivó la creación de esta nota, ella habló acerca de qué significa soñar que te perciben.

Yael De Las Estrellas sostuvo que hay dos clases de significados de soñar con bajar escaleras. Ambos los explicó de manera detallada. (Foto: Telemundo 52 / YouTube)

Luego de ello, confesó que hay personas que le han manifestado que sueñan que bajan escaleras y quieren saber qué significa. De acuerdo a sus palabras, soñar eso tiene “dos clases de significados”, pues están las escaleras que normalmente encuentras en una casa y las escaleras eléctricas.

“Las escaleras eléctricas son cosas que vienen de bajada muy rápido, como por ejemplo situaciones no favorables en lo laboral, en los proyectos”, expresó. Con respecto a las “normales” y comunes, está el punto de si tienen o no baranda. Si no poseen eso, quiere decir que esas personas “están inestables” y “tienen miedo de perder o de caer”.

La psíquica Yael De Las Estrellas indicó que nuestro subconsciente ‘agarra’ todo lo que hemos visto antes de acostarnos para construir los sueños. (Foto: Wavebreakmedia / iStock)

¿Cuántos sueños puede llegar a tener una persona diariamente?

Ya para culminar su participación en el programa de Telemundo, Yael De Las Estrellas habló sobre los hábitos de las personas antes de dormir, resaltando la importancia de respetar las últimas dos horas. “O sea, estamos viendo las series, el teléfono, y de ahí el subconsciente está agarrando esa información para construir los sueños”, aseguró. Además, recalcó que todas las personas tenemos entre cinco a siete sueños diarios.