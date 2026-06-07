Para endulzar alguna de tus bebidas preferidas recurres al azúcar; se trata de un ingrediente que no debe faltar en tu mesa, pues es esencial. Pese a esto, se ha comprobado que este edulcorante natural también puede cumplir otras funciones para el hogar. Recientemente, expertos en trucos caseros han recomendado con certeza la mezcla del azúcar con jabón rallado. ¿Por qué? La respuesta podrás conocerla en los siguientes párrafos.

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Es seguro que estés imaginando cómo es posible que la combinación de azúcar con jabón rallado sea recomendado, ya que no suele ser común mezclar ingredientes totalmente diferentes, pero ahora comprenderás las razones.

En primer lugar, cada elemento básico cumple una función para el cuidado de tu hogar. Por un parte, el jabón actúa como un agente limpiador capaz de erradicar la grasa y suciedad, mientras que el azúcar ayuda a eliminar los restos más difíciles .

Como segundo punto, son ingredientes que puedes conseguirlo en la tienda más cercana a tu hogar y a bajo costo, a comparación de los habituales productos químicos. Es más, es fácil de preparar, ya que no te tomará más de 5 minutos.

Esta mezcla es capaz de eliminar las manchas y las suciedades más difíciles. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Para qué se usa la mezcla de jabón rallado y azúcar

Como te indiqué anteriormente, esta combinación resulta esencial para el cuidado de tu hogar, especialmente en las zonas donde la grasa y la suciedad están impregnadas.

Por lo tanto, sus propiedades tienen la capacidad de limpiar utensilios de cocina con grasa acumulada, como ollas y sartenes, así como remover suciedad persistentes en superficies duras y manteles con manchas complejas.

Estos dos ingredientes puedes conseguirlos a bajo costo y cerca a tu hogar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo aplicar el truco casero de jabón rallado y azúcar

Para preparar esta mezcla, deberás contar con 2 partes de jabón rallado (barra de lavar ropa o neutro), 1 parte de azúcar y, en caso desees humedecerlas, un pequeño chorro de agua caliente o jabón líquido . Estos ingredientes pueden conseguirlos en tu hogar o a bajo costo.

El procedimiento consiste en juntar ambos elementos dentro de un contenedor chico para mezclarlos, utilizando un leve chorro de agua o jabón líquido para lograr que los ingredientes obtengan una consistencia pastosa. Cumplido ello, debes seguir los siguientes pasos:

Humedece la mancha o la suciedad que identificaste. Toma un poco de la mezcla y colócala directamente sobre la mancha o la suciedad. Con la ayuda de tus dedos o de una esponja, realiza movimientos circulares. Deja actuar entre 5 a 10 minutos en superficies o utensilios de cocina. Enjuaga con abundante agua.

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