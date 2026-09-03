México se acerca a una de esas fechas que cada año generan dudas frente al calendario: el cambio de horario. Sin embargo, en 2026 la situación es muy distinta a la de años anteriores. No habrá que mover todos los relojes del país. El ajuste de noviembre estará limitado a determinadas localidades de la frontera norte, mientras que el resto de México conservará su horario habitual.

La fecha que deben marcar quienes viven en esas zonas es el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 02:00 horas. En ese momento concluirá el horario estacional que todavía se aplica en parte de la frontera con Estados Unidos.

La diferencia geográfica es fundamental: vivir en uno de los cinco estados fronterizos no significa necesariamente que haya que cambiar el reloj. El ajuste depende de la localidad.

¿Cuándo se realizará el cambio de horario en México?

El próximo ajuste del horario en México está previsto para la madrugada del 1 de noviembre de 2026. La modificación alcanza únicamente a las zonas que mantienen el horario estacional fronterizo.

Para quienes deben realizarlo manualmente, una opción práctica es cambiar la hora la noche del sábado 31 de octubre, antes de dormir. También conviene comprobar con anticipación la configuración de teléfonos, computadoras y otros dispositivos para evitar diferencias de horario al comenzar el domingo.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj?

En las localidades donde termina el horario estacional, el reloj se atrasa una hora.

Fecha Qué ocurre Sábado 31 de octubre Última noche antes del ajuste Domingo 1 de noviembre Termina el horario estacional 02:00 horas Se realiza el cambio Mayor parte de México No modifica la hora

El cambio de 2026 no será para todo México

Aquí está la principal diferencia con el antiguo sistema.

Desde 2022, el horario estacional dejó de aplicarse de manera general en México. El país pasó a mantener un horario estable durante todo el año en la mayor parte de su territorio, mientras que el régimen especial permaneció en determinadas localidades fronterizas.

La excepción responde a una realidad muy concreta de la frontera norte. Las ciudades mexicanas mantienen una relación cotidiana con comunidades estadounidenses cercanas y necesitan coordinar actividades que cruzan la línea fronteriza.

Por eso, el calendario de noviembre tendrá dos realidades distintas:

En las localidades fronterizas incluidas en el régimen estacional, habrá que ajustar el reloj

En el resto del país, no será necesario modificar la hora

Los cinco estados donde permanece el horario estacional

El esquema se mantiene en determinados municipios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pero hay que hacer una precisión importante: no todos los municipios de estos estados están incluidos. Por eso, la ubicación exacta es más importante que el nombre de la entidad.

Estado Localidades incluidas Baja California Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana Chihuahua Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León Anáhuac y Los Aldama Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

La información proporcionada identifica estas localidades como las que mantienen el cambio de horario.

Baja California: uno de los casos más amplios

Baja California tiene una particularidad frente a los demás estados incluidos en el esquema: el cambio alcanza a sus principales municipios fronterizos.

La lista contempla:

Ensenada

Mexicali

Playas de Rosarito

Tecate

Tijuana

Esto significa que los habitantes de estas localidades deberán prestar especial atención a la madrugada del 1 de noviembre.

Chihuahua concentra ocho municipios

En Chihuahua, el ajuste no alcanza a todo el estado, sino a ocho municipios:

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Entre ellos se encuentra Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de conexión entre México y Estados Unidos.

Coahuila mantiene el horario en once municipios

El régimen también continúa en:

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

La concentración de localidades fronterizas hace que el ajuste tenga una importancia práctica para quienes cruzan regularmente hacia Estados Unidos.

Nuevo León y Tamaulipas: las localidades que deben estar atentas

En Nuevo León, el horario estacional se mantiene en Anáhuac y Los Aldama, según la información proporcionada.

En Tamaulipas, la lista es más extensa:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

En ambos casos, la referencia correcta para saber si corresponde realizar el cambio es el municipio, no simplemente el estado.

¿Qué estados no tendrán que cambiar la hora?

Para millones de personas, la llegada del 1 de noviembre no implicará ningún ajuste.

La información proporcionada señala expresamente que Sonora, Baja California Sur y Sinaloa no realizan este cambio. Sonora mantiene durante todo el año la misma hora que Arizona, estado estadounidense que tampoco aplica el horario estacional.

La regla práctica es sencilla:

Si no resides en una de las localidades fronterizas incluidas en el esquema, no tendrás que modificar tu reloj el 1 de noviembre.

Sonora y Quintana Roo no deben confundirse con la frontera norte

La mención de Sonora y Quintana Roo suele generar dudas porque ambos tienen características particulares dentro del sistema de husos horarios de México.

Sonora no modifica sus relojes y mantiene la misma hora que Arizona. Baja California Sur y Sinaloa tampoco adelantan ni atrasan sus relojes.

Quintana Roo tampoco forma parte del esquema fronterizo que contempla el cambio del 1 de noviembre.

Por ello, la existencia de estos regímenes especiales no significa que sus habitantes deban realizar el mismo ajuste que las localidades de la frontera norte.

¿Por qué todavía se cambia la hora en la frontera?

La respuesta está en la propia dinámica de la región.

La frontera norte concentra un movimiento permanente de personas entre México y Estados Unidos. Hay trabajadores que cruzan diariamente, empresas que operan a ambos lados, transporte internacional y actividades relacionadas con aduanas, bancos, servicios y comercio.

Mantener horarios sincronizados facilita esa operación y evita que una diferencia horaria complique actividades que dependen de la coordinación entre ambos países.

En el resto de México, la desaparición del horario de verano permitió mantener una referencia horaria estable durante todo el año.

El reloj cambia en segundos; el cuerpo puede tardar más

La modificación de la hora también tiene una dimensión cotidiana. El organismo no siempre se adapta con la misma rapidez con la que una persona cambia la hora de un reloj.

Durante los primeros días pueden presentarse cansancio, alteraciones del sueño, cambios de humor, irritabilidad y dificultades para concentrarse.

La adaptación está vinculada a la modificación de las rutinas habituales de descanso y actividad. Para quienes deben realizar el cambio, mantener horarios regulares puede ayudar a reducir la sensación de desajuste.

¿Qué hacer antes del cambio de horario?

No todos los dispositivos requieren una intervención manual. Los teléfonos y computadoras pueden actualizarse automáticamente si tienen correctamente configurada la zona horaria.

Aun así, conviene revisar con anticipación:

Teléfonos celulares

Computadoras

Relojes inteligentes

Relojes domésticos

Sistemas de vehículos que no actualicen automáticamente la hora

Si el dispositivo requiere intervención manual, el cambio puede realizarse durante la noche del sábado 31 de octubre.

Cambio de horario en México 2026: la pregunta que realmente importa

El 1 de noviembre habrá un cambio de hora en México, pero no en todo México.

Ese matiz resume todo el calendario de 2026. El ajuste corresponde a determinadas localidades de la frontera norte que mantienen el horario estacional y se producirá a las 02:00 del domingo 1 de noviembre.

Para quienes viven fuera de esas zonas, no habrá que atrasar el reloj. Para quienes sí están incluidos, conviene tener la fecha presente y revisar los dispositivos antes de que llegue la madrugada.

En definitiva, el mapa de México será el que determine quién cambia la hora y quién no. Ya no se trata de un ajuste que alcance de manera uniforme a todo el país: desde 2022, la excepción quedó concentrada en determinadas zonas fronterizas.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México 2026

¿Cuándo cambia el horario en México en 2026?

El próximo ajuste está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 02:00 horas, pero únicamente en las localidades donde permanece vigente el horario estacional fronterizo.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj?

En las localidades donde finaliza el horario estacional, se atrasa una hora.

¿Todo México tendrá que cambiar la hora?

No. La mayor parte del país mantiene un horario estable durante todo el año. El cambio está restringido a determinadas localidades de la frontera norte.

¿Qué estados mantienen el cambio de horario?

El régimen se mantiene en determinados municipios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Qué ocurre si vivo fuera de esos municipios?

No tendrás que modificar la hora el 1 de noviembre de 2026.