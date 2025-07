Muchas recomendaciones para dormir mejor pueden parecer difíciles de seguir. Por ejemplo, levantarse todos los días a la misma hora o dejar la cafeína por la noche no suena muy atractivo para quienes disfrutan dormir hasta tarde o no quieren dejar su bebida favorita; sin embargo, una de esas reglas viene siendo cuestionada: ver televisión antes de dormir podría no ser tan malo como se pensaba.

“Muchas personas me preguntan si está bien quedarse dormido viendo televisión”, dijo al HuffPost la Dra. Emma Lin, neumóloga y especialista en medicina del sueño. “La realidad es que, para algunas personas, está perfectamente bien”.

Aunque se dice desde hace mucho que las pantallas afectan el sueño por la luz azul que emiten, los expertos explican que este proceso no es tan sencillo como parece. De hecho, ver televisión antes de dormir puede ser útil si forma parte de una rutina.

Expertos señalan que, si el contenido es tranquilo y se combina con otros buenos hábitos de sueño, puede incluso mejorar el descanso. (Foto referencial: Freepik)

“Su cerebro aprende a asociarlo con quedarse dormido, así que tratar de dormir sin eso puede causar ansiedad”, explicó el Dr. Chester Wu, psiquiatra y especialista en sueño. “No es que la televisión los ayude a dormir, sino que ya es parte de su costumbre para relajarse”.

Si se combina con otras prácticas saludables, ver televisión puede ser parte de una rutina efectiva. “A menudo recomiendo ver televisión antes de dormir como parte de una estrategia personalizada de sueño”, dijo el Dr. Michael Gradisar, jefe de ciencia del sueño en Sleep Cycle.

El experto aclaró que lo que más afecta el descanso no es la luz azul, sino acostarse demasiado tarde. En comparación con usar el celular, ver televisión es menos perjudicial porque es una actividad pasiva.

Además, si la pantalla no es muy brillante y el contenido es tranquilo, su efecto sobre el sueño es mínimo.

Además, ver TV es menos disruptivo que usar el celular, ya que es una actividad más pasiva y con menor exposición a la luz. (Foto referencial: Freepik)

“Si lo que ves es calmado y ya lo has visto antes, puede ayudar a que tu cerebro se relaje y te duermas más rápido”, dijo la Dra. Lin.

Gradisar también citó un estudio de 2024 que encontró que la luz de las pantallas no es tan intensa como para interrumpir el sueño.

Mirar televisión también puede ayudar a calmar la mente cuando el estrés no te deja dormir. Según una encuesta de la Asociación Estadounidense de Psicología, el 43% de las personas ha pasado noches sin dormir por culpa del estrés.

“Ver televisión o escuchar un podcast puede ser útil, siempre que no quite horas de sueño”, explicó Gradisar.

Los expertos advierten que quedarse despierto más de la cuenta o ver pantallas en una habitación oscura puede afectar la calidad del sueño sin que lo notes. (Foto referencial: Freepik)

Lin también coincidió con ello: “Si lo que ves es tranquilo, ayuda a relajar el cerebro”.

Aun así, hay que tener cuidado. Wu explicó que ver televisión en una habitación oscura puede afectar más el ritmo del sueño. También advirtió sobre quedarse despierto más tiempo del planeado por seguir viendo episodios, lo que se llama “procrastinación del sueño por venganza”.

Incluso si no lo notas, la calidad de tu descanso puede verse afectada. Para evitarlo, los expertos recomiendan usar temporizador, bajar el brillo y el volumen, evitar los audífonos, usar gafas con filtro de luz azul y mantener otros buenos hábitos de sueño.

“Escucha a tu cuerpo y observa cómo te sientes al despertar”, aconsejó Wu. “Quédate con lo que mejor te funcione”.

Si te cuesta dormir, prueba estos consejos

Si te cuesta conciliar el sueño, puedes probar una variedad de estrategias para mejorar tus hábitos de sueño. Estas incluyen crear un ambiente relajante en tu dormitorio, establecer una rutina para la hora de acostarte, evitar estimulantes como la cafeína antes de dormir, y probar técnicas de relajación como la meditación o ejercicios de respiración.

Si los problemas para dormir persisten, considera hablar con un profesional de la salud para explorar posibles causas subyacentes y opciones de tratamiento.

