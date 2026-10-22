Con la pronta llegada del horario de invierno, los habitantes de España se está preparando para realizar el cambio de hora . Si bien esta práctica se ha ejecutado en años anteriores, aún existen dudas sobre el momento exacto en que se debe las agujas en los relojes manuales. En caso cuentes con esa duda, este artículo informativo te dará consejos prácticos para que lleves a cabo esta transición de una manera tan sencilla.

De acuerdo al calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ajuste de horario se producirá durante la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026; esto significa que los españoles podrán descansar una hora más, aunque es necesario indicar que este cambio varía según el área.

Los residentes de España peninsular y de las islas Baleares deben retrasar sus relojes de las 3:00 a.m. a las 2 a.m. Ahora, los que habitan en las islas Canarias tendrán que realizar este mismo proceso, pero a las 2:00 a.m. para fijar la hora a la 1:00 a.m.

En la madrugada del 25 de octubre regresará oficialmente el horario de invierno en España. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo ajustar el reloj al horario de invierno

Como primer paso, tienes que verificar qué tipo de relojes cuentas en tu hogar. Existen dos tipos de diseños: los automáticos y los manuales.

Un reloj automático habitualmente se encuentra en los teléfonos móviles, ordenadores (PC o laptops) o cualquier aparato que está conectado a Internet. Lo beneficioso de estos dispositivos es que actualizan este horario por su propia cuenta.

Un reloj analógico sí necesita la intervención del propio dueño para realizar el ajuste manual. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Ahora, un reloj manual —tal como un analógico, digital o determinado electrodoméstico— sí necesita que se realice el ajuste por tu propia cuenta. Por esa razón, es necesario que estés pendiente a la hora indicada según donde residas para atrasar las agujas.

Eso sí, no todos los relojes manuales se ajustan exactamente igual. En ese sentido, los fabricantes recomiendan consultar el apartado de ajuste de hora del modelo que cuentes.

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