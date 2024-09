Uno de los problemas que se presentan en los hogares se relaciona con el grifo. Debido a diferentes causas, el grifo puede gotear y si no solucionas el problema es posible que pierdas decenas de litros de agua cada semana. No solo tu bolsillo se verá afectado, sino que no contribuirás con el mantenimiento de ecosistemas. En vez de recurrir a un plomero, puedes reparar la llave en poco tiempo con conocimientos básicos.

Aunque parecen insignificantes, las gotas que salen del grifo pueden convertirse en un gran problema con el paso del tiempo y eso se verá reflejado en tu economía. Para arreglar estas averías no es necesario desmontar todo el grifo, sino enfocarnos en algunas piezas.

Pasos para arreglar una llave que gotea

Sigue los pasos que recomienda el canal de YouTube IDEAS EN 2 MINUTOS para reparar la llave de tu casa que gotea.

Cierra la llave de paso del agua

Retira la llave del grifo y la pieza conocida como vástago, con ayuda de un desarmador y unos alicates

Reemplaza el vástago viejo por una pieza nueva de idénticas características

Monta y ajusta bien la pieza con unos alicates

Si la perilla está dañada, reemplázala por otra nueva que se adapte a la punta del vástago

Coloca los tornillos a las piezas

Abre la llave de agua general y comprobarás que el problema se solucionó