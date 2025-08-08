Las enfermedades se hacen presentes en el momento menos oportuno . Probablemente ya conozcas sobre las infecciones relacionadas a las vías urinarias. Te comentaré que suelen ser incómodas o, en algunos casos, muy dolorosas. Sin embargo, hay una fruta considerada como una gran aliada que ayudar a prevenir considerablemente este problema. ¿Te gustaría saber a cuál me refiero?

Para entenderlo mejor, debes saber que las vías urinarias son el sistema corporal encargado de la eliminación de la orina que produce tu organismo, así lo explica Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) de Estados Unidos. Para que puedas orinar correctamente, es importante que todas las partes de las vías urinarias —tales como los riñones, uréteres, vejiga y uretra— funcionen de manera adecuada.

En caso tengas una infección en esta zona del cuerpo, será sencillo que identifiques algunos síntomas. Según Mayo Clinic, los más frecuentes son:

Fuerte necesidad de orinar que no desaparece.

Una sensación de ardor al orinar.

Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades.

Orinar de aspecto turbio.

Orina con olor fuerte

Probablemente no cuentes con alguno de estos síntomas, pero nadie está libre de ello. Por eso, la fruta que te recomendaré es la opción ideal para que no experimentes estas sensaciones dolorosas al momento de miccionar.

Hay síntomas de la infección urinaria que puedes identificar con facilidad. (Crédito: Freepik)

¿Qué fruta previene las infecciones urinarias?

El arándano es la opción adecuada para prevenir este mal que afecta a millones de personas. Es una fruta fácil de conseguir y su precio es accesible, pues es más económico a comparación de un medicamento. Y es que este alimento contiene proantocianidinas (PAC), una sustancia que no permite que las bacterias se adhieran a la vejiga.

Esta fruta es una opción ideal para que prevengas infecciones en las vías urinarias. (Crédito: Freepik)

La doctora Martha Villar también añade que el arándano contiene varios compuestos vitales para evitar alguna infección, tales como la quercetina, hidroquinona, el resveratrol, en otras. Si bien puedes comerlo, la especialista en salud recomienda que lo consumas mediante un jugo, pues tiene una mayor eficacia.

A pesar del punto positivo, debo resaltarte que esta fruta no se perfila como una opción de tratamiento para personas que padecen de infección urinaria. Diversos estudias afirman que es un excelente preventivo, pero aún no se comprueba que es capaz de erradicar este mal.

Si consideras que esta fruta solo cuida tus vías urinarias, quedarás sorprendido con sus otros beneficios. La doctora Villar asegura que también mantiene al cerebro en excelentes condiciones, pues sus componentes se encargan de potenciar la memoria y mejorar el aprendizaje.

También el arándano rojo es efectivo para prevenir infecciones. (Crédito: IA / Imagen referencial)