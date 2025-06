Cada vez más personas tienen una freidora de aire en casa, lo que convierte a este pequeño electrodoméstico en uno de los más populares en la cocina. Y no es para menos, ya que permite cocinar de forma más saludable, un menor consumo de energía y una preparación más rápida que el horno tradicional.

Para sacarle el máximo provecho, la experta en freidoras de aire Abi Thompson, conocida como @airfryergirluk en TikTok e Instagram, compartió los errores más comunes que la gente comete al usar este aparato.

Uno de los principales errores es no leer el manual. “Cada modelo es diferente y tiene muchas funciones. Si no sabes cómo usarlo bien, no estás aprovechando todo lo que ofrece tu freidora”, advierte Abi según el medio Daily Mail. También menciona que mucha gente llena demasiado la cesta. “El aire necesita circular para que la comida quede crujiente. Si la cesta está muy llena, todo termina saliendo blando”, señala.

La experta en freidoras de aire Abi Thompson compartió los errores más comunes que la gente comete al usar este aparato. (Foto referencial: Freepik)

Otro error frecuente es no mover la comida a mitad de cocción. “El aire caliente circula, pero las zonas más cercanas al ventilador se cocinan antes. Por eso hay que sacudir la cesta o dar vuelta los alimentos a la mitad del tiempo”, explica. Eso sí, no hay que abrir la cesta constantemente. “Cada vez que la abres, pierdes calor. Si ya sacudiste a la mitad, déjala trabajar tranquila”.

Mucha gente se pregunta si hay que precalentar. “Algunos modelos lo piden, pero en general no es necesario. Esa es una gran ventaja de la freidora de aire: no perder tiempo en precalentar”, dice Abi. Otro detalle importante es la limpieza. “Los restos de grasa y migas pueden causar humo o malos olores. Dejarla en remojo con agua tibia y jabón mientras comes es una buena costumbre”.

La experta sugiere dejar remojado el cesto con agua tibia y jabón mientras comes. (Foto: Instagram / @cosori)

También es común pensar que no se necesita nada de aceite. “No es una freidora sin aceite, sino de bajo aceite. Un poco de grasa realza el sabor, mejora la textura y da color a la comida”. Además, hay que tener cuidado con el tipo y la cantidad. “Usa aceites con punto de humo alto como el de aguacate o colza. El de oliva no es ideal porque se quema”, advierte.

Finalmente, Abi recomienda no seguir las recetas de horno al pie de la letra. “La freidora calienta más fuerte, así que siempre bajo la temperatura 20 grados y reduzco el tiempo un 20%”, señala. También sugiere usar accesorios como moldes de silicona o recipientes de vidrio, igual que en un horno.

Ante el miedo de dejar el pollo crudo, la solución es sencilla: “Lo mejor que compré fue un termómetro para carne. Así sabes cuándo está listo sin pasarte de cocción”.

Ante la preocupación de que los alimentos salgan crudos, la experta recomienda usar un termómetro digital de cocina. (Foto referencial: Freepik)

Guía para limpiar una freidora de aire

Para limpiar tu freidora de aire correctamente, Hiraoka recomienda empezar por la seguridad: asegúrate de que el aparato esté desconectado de la corriente y completamente frío antes de iniciar el proceso. Una vez fría, retira la cesta y la bandeja interior de la freidora.

Luego, procede a limpiar la cesta y la bandeja. La tienda sugiere lavarlas con agua tibia y jabón lavavajillas. Si hay residuos de comida pegados o difíciles de quitar, puedes sumergirlos en agua caliente con jabón por unos minutos para ablandarlos. Para evitar dañar el revestimiento antiadherente, usa una esponja suave o un cepillo de cerdas suaves. Evita el uso de estropajos metálicos o productos de limpieza abrasivos.

Finalmente, Hiraoka indica que la limpieza del cuerpo principal de la freidora, tanto por dentro como por fuera, se debe realizar con un paño húmedo. Asegúrate de que no entre agua en las partes eléctricas. Para limpiar la resistencia de la freidora, que se encuentra en la parte superior interna, puedes usar un cepillo pequeño para quitar los residuos de comida quemada. Una vez que todas las piezas estén limpias y completamente secas, puedes volver a armar la freidora.