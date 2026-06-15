A menudo solemos juzgar a las personas que usan pretextos para justificar sus errores, indicando que dicha conducta revela una falta de responsabilidad en sus acciones; sin embargo, la psicología revela que dicha práctica oculta datos interesantes al respecto. ¿Qué revela en realidad? En caso consideres que tienes este hábito, es necesario que sigas leyendo los siguientes párrafos.

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Qué significa buscar excusas en la psicología

Hay individuos que, ante una falta que cometen, les cuesta aceptar e inventan excusas con el propósito de deslindarse de dicha responsabilidad. En lugar de apaciguar el asunto, genera una mayor tensión entre ambas partes.

Para el portal Psicología y Mente , la persona acostumbrada a usar pretextos demuestra que tiene una falta de autoconfianza, ya que considera que sus equivocaciones serán rechazadas y busca justificarlas para no perder vínculos.

Ciertos especialistas consideran que el uso constante de excusas demuestra una falta de autoconfianza. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Esto se puede relacionar con la perspectiva del Centro Integral de Psicología de la Ciudad México, al considerar que este comportamiento aplicado por la persona sólo pretende mantener una imagen positiva ante los demás.

También se añade que intentan evadir el conflicto, un comportamiento que puede vincularse directamente con su tipo de personalidad, sus experiencias de aprendizaje previas o algún evento traumático que padeció.

Entonces, la persona que usa excusas para justificar sus errores, lo más seguro es que intenta calmar la tensión en un momento conflictivo.

Cuando la persona usa excusas sólo pretende mantener una buena imagen ante los demás, según expertos en psicología. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los expertos en la ciencia que estudia el comportamiento humano coinciden que las excusas funcionan como un mecanismo psicológico útil para proteger la valoración personal y mejorar la autoestima; sin embargo, el uso excesivo puede ser perjudicial con el tiempo.

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