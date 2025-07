Si alguna vez has sentido molestias en los pies después de una larga caminata, una jornada laboral intensa o una carrera, no estás solo. Mucha gente experimenta este tipo de incomodidad sin saber exactamente cuál es la causa o cómo evitarla. Lo bueno es que, en muchos casos, se trata de un problema fácil de solucionar.

Uno de los motivos más comunes es usar zapatos que no tienen el tamaño adecuado. Incluso si crees que llevas tu talla habitual, puede que no sea la más conveniente para caminar, correr o pasar mucho tiempo de pie.

“El correr o estar mucho tiempo de pie puede causar hinchazón en los pies”, explicó el Dr. Jeffrey Fleming, médico del deporte y director asociado del Maratón de Pittsburgh, en conversación con el medio HuffPost. “Es algo totalmente normal y le ocurre a muchas personas, sin importar la edad o nivel de actividad”.

Según el especialista, esto sucede porque la gravedad hace que los líquidos se acumulen en las extremidades inferiores.

La cantidad de hinchazón varía en cada persona, pero si sientes presión o rigidez en los pies después de caminar o correr, podrías estar experimentando este efecto. En esos casos, Fleming recomienda usar zapatos media talla más grandes de lo habitual, o incluso probar con un modelo más ancho.

Liz Pagonis, experta de una tienda de calzado deportivo, sugiere dejar un espacio equivalente a un dedo entre los dedos del pie y la punta del zapato.

Si no puedes comprarte un nuevo par en este momento, también puedes intentar usar los cordones un poco más sueltos, pero si no sueles tener hinchazón y no has notado molestias, está bien seguir usando tu talla normal, aunque siempre puedes cambiar si llegas a sentir incomodidad más adelante.

Tener zapatos demasiado apretados no solo causa molestias, también puede afectar la circulación, provocar ampollas, uñas rotas e incluso problemas en la postura o en otras partes del cuerpo. Por eso, prestar atención al ajuste correcto puede prevenir varias lesiones.

En la mayoría de los casos, esta hinchazón es inofensiva; sin embargo, si notas que persiste durante varias horas, que aumenta con el tiempo o que la piel cambia de color, lo mejor es consultar con un médico.

Para evitar problemas, lo más recomendable es hacerte medir correctamente en una tienda especializada o hablar con un especialista en medicina deportiva.

Consejos para escoger la talla de calzado ideal

Para escoger la talla de calzado ideal, lo primero es medirse los pies al final del día, cuando suelen estar más hinchados. Así te aseguras de elegir un tamaño que se ajuste a su forma real tras una jornada activa.

Es importante que al probarte los zapatos quede un pequeño espacio entre los dedos del pie y la punta del calzado, aproximadamente del ancho de un dedo. También debes comprobar que no haya presión en los costados ni en el talón.

Si sueles estar mucho tiempo de pie o notas que tus pies se hinchan, considera usar media talla más o un modelo con mayor ancho. Un buen ajuste evita molestias, ampollas y posibles lesiones al caminar o correr.

