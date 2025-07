Karina Henry, una viajera de Estados Unidos que ha recorrido casi 40 países en cinco continentes, compartió los que, según ella, son los errores más comunes que la gente comete al viajar. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 131.000 seguidores, publicó una lista con 15 ideas que, aunque pueden ser impopulares, considera ciertas.

Una de sus primeras advertencias es sobre quienes intentan acumular visitas a países solo por presumir. “Viajar no es una carrera. A nadie le importa el sello de tu pasaporte”, escribió.

Para Karina, es mejor que las personas hablen de lo que realmente vivieron en esos lugares. “Cambiemos las historias de ‘¡uff, definitivamente volvería!’ por relatos valiosos, y no solo un bingo de fronteras”, propuso.

Un seguidor comentó: “Me impresiona más alguien que estuvo en cinco países por más tiempo que quien fue a diez en tres semanas”.

Criticó a quienes presumen visitas rápidas a muchos países y a quienes usan la pobreza como fondo para fotos. (Foto: @karinaworldwide / Instagram)

Karina también criticó a quienes se fotografían con personas locales solo para aparentar. “La pobreza no es un adorno”, afirmó. “Si no tomarías esa foto en París o Tokio, pregúntate por qué sientes que es aceptable hacerlo en Ghana o Kenia. Tu viaje no debería costarle dignidad a nadie”.

No obstante, no todos estuvieron de acuerdo, como un usuario que escribió: “Odio ver niños de pueblos en Asia en los carruseles de fotos de la gente. Si no fotografiarías a un estadounidense menos afortunado, no lo hagas en otro país”.

No todas sus opiniones fueron bien recibidas. Por ejemplo, una seguidora comentó: “No entiendo la diferencia. Tienes fotos con locales en ropa tradicional y tú estás arreglada. Esto parece algo hipócrita”.

Algo similar pasó con su postura sobre las propinas. Karina cree que “no deberían ser opcionales solo porque estás en el extranjero”; sin embargo, algunos le señalaron que en países como Japón, dar propina puede considerarse una falta de respeto.

La influencer también habló sobre las diferencias culturales en las propinas y defendió que viajar solo no es un rasgo especial. (Foto: @karinaworldwide / Instagram)

La viajera también opinó que viajar sola no es una cualidad especial de la personalidad, que no hay nada malo en salir con alguien durante un viaje y que los viajes no tienen por qué ser “transformadores”. Aunque la mayoría de sus seguidores reaccionaron bien a sus ideas, uno comentó: “Entiendo su punto, pero muchas de estas opiniones parecen un poco críticas de más”.

Además de compartir sus consejos, Karina contó algunas de las experiencias más difíciles que ha vivido. “En China, un hombre borracho me agredió físicamente porque no le gusté solo por ser estadounidense”, relató.

En el video que publicó, se ve al hombre gritándole mientras ella le pedía que la dejara en paz. También contó que en Ghana contrajo una infección parasitaria incurable tras comer carne de gato, y que en Egipto fue engañada por un supuesto guía que la obligó a pagar por un disfraz que no había roto.

Henry contó sus experiencias más difíciles, como un engaño en Egipto y una agresión en China, y advirtió sobre la inseguridad en ciertos destinos.(Foto: @karinaworldwide / Instagram)

Consejos si piensas hacer un viaje en solitario

Según Condé Nast Traveler, viajar solo requiere una buena planificación. Uno de los consejos clave es investigar a fondo tu destino antes de ir. Esto incluye conocer las costumbres locales, las normas de seguridad y las zonas a evitar, especialmente si viajas a un sitio desconocido. También es fundamental preparar un itinerario flexible, que te permita tanto explorar espontáneamente como tener una estructura básica para sentirte seguro y aprovechar al máximo el tiempo.

Para la seguridad, es importante compartir tu itinerario con alguien de confianza en casa y llevar siempre contigo una copia de tus documentos importantes, además de dejarlos en un lugar seguro. También aconsejan ser consciente de tu entorno, especialmente de noche, y confiar en tu intuición. En cuanto a la interacción, sugieren estar abierto a conocer gente nueva en hostales, tours organizados o clases, pero siempre priorizando tu seguridad personal.

Finalmente, se recomienda empacar de forma inteligente y ligera, facilitando la movilidad. Otro consejo es estar presente y disfrutar de la propia compañía, ya que viajar solo permite una inmersión más profunda en la cultura y el paisaje sin distracciones.

