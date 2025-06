Linda Mathiesen, una maestra de educación especial, pasó casi un año intentando recuperar su dinero tras dejar por error una propina de 5,000 dólares en una tienda de vapeo en California. La docente había ido al local, llamado San Bruno Exotic, para comprar un gel de CBD que le ayudara a aliviar el dolor en el hombro.

En una entrevista con ABC7 News Bay Area, Mathiesen contó cómo ocurrió todo. El gel costaba 129,28 dólares. Ella quería dejar una propina de 5 dólares al empleado y pensó que la pantalla de pago mostraba un punto decimal. Por eso, al ingresar el monto, intentó poner dos ceros; sin embargo, no vio que no había punto decimal y, para empeorar las cosas, sin darse cuenta presionó tres ceros. Así, la propina terminó siendo de 5,000 dólares.

Linda explicó que le costaba ver la pantalla porque estaba en un mostrador alto y ella es baja de estatura, por lo que tuvo que pararse de puntillas.

Linda Mathiesen pasó casi un año intentando recuperar su dinero. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

Al notar el error, Linda le dijo al trabajador: “Espera, quiero borrar esto”. Según ella, al principio el empleado le respondió que no podía anular el cobro porque no sabía cómo hacerlo. Después, aseguró que la propina no se había procesado.

No obstante, al revisar su cuenta bancaria, Linda vio que sí se había realizado el cargo. Desesperada, llamó a su banco, Wells Fargo, apenas cinco minutos después de salir de la tienda. A pesar de eso, la operación no se revirtió. Pasaron varios meses y, tras 22 llamadas largas al banco, finalmente Wells Fargo decidió devolverle el dinero y pagarle también intereses.

Según informó ABC7 News, el banco tomó esa decisión recién después de que el medio se contactara para hacer el reportaje. Un portavoz de Wells Fargo explicó: “Estamos comprometidos a trabajar con nuestros clientes para encontrar soluciones cuando enfrentan problemas”.

El incidente se produjo en San Bruno Exotic, una tienda de vapeo al que la docente fue para comprar un gel para aliviar el dolor. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

La historia de Linda, como era de esperarse, generó una gran controversia en las redes sociales. Muchos usuarios se preguntaron por qué una tienda de vapeo tenía opción de propina y criticaron tanto a la tienda como al banco. “No entiendo por qué hay opción de propina en una tienda así”, escribió una persona. Otros culparon al banco por permitir un error tan grande.

Un internauta compartió su experiencia y dijo cómo debería haberse manejado el caso. Contó que una vez quiso dejar un dólar y, por error, dejó diez. El cajero se lo señaló de inmediato y le devolvió el dinero. “Le di una propina en efectivo después. Eso es dar un buen servicio o simplemente ser buena persona”, escribió.

El banco procedió con la devolución del dinero después de que el caso se hiciera público. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

Cómo pedirle una devolución al banco

Para pedir una devolución al banco, primero reúne toda la información sobre la transacción: fecha, monto, nombre del comercio y el motivo exacto por el cual solicitas la devolución. Es indispensable tener cualquier comprobante o registro de intentos previos para resolver el problema.

Luego, contacta a tu banco por teléfono, a través de su banca en línea o visitando una sucursal. Deberás explicar tu situación claramente y, muy probablemente, llenar un formulario de disputa o reclamo. Sé preciso con los detalles y guarda un registro de tu interacción y del número de reclamo que te proporcionen.

Finalmente, el banco iniciará una investigación sobre tu solicitud, lo cual puede tomar tiempo. Sé paciente y prepárate para proporcionar cualquier información adicional que te pidan. Si la devolución es por un problema con una compra, siempre es recomendable intentar solucionar el inconveniente primero con el comercio antes de involucrar al banco.

