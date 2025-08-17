En los campus universitarios de Estados Unidos, Google Calendar se ha convertido en mucho más que una herramienta de organización. Los estudiantes lo utilizan para planificar cada detalle de su día en bloques de colores: desde el horario de clases y comidas, hasta las salidas con amigos, caminatas e incluso encuentros románticos. Para muchos, esta práctica es una forma de no olvidar nada y tener clara su rutina en medio del ajetreo de la vida universitaria.

Elijah Diallo, estudiante de Williams College, recordó en conversación con The Wall Street Journal cómo usó la aplicación para dar un paso inesperado en su vida amorosa. Una noche, mientras pensaba cómo invitar a una chica de su grupo de teatro, decidió enviarle una invitación en el calendario para invitarla a salir. Para él, hacerlo de esa manera no solo fue divertido, sino también natural, ya que Google Calendar era parte de la vida cotidiana en su campus.

Algo similar vivió Asuka Koda, estudiante de Yale, cuando un compañero la invitó a salir justo en un día lleno de compromisos. Para organizarse, le envió una captura de su agenda en Google Calendar y él eligió un espacio disponible entre las 5 y 6 p.m. Aunque la cita no prosperó, ella cumplió porque estaba en su calendario.

Los estudiantes utilizan Google Calendar de manera creativa para invitar a alguien a salir, mientras que otros lo ven como una forma práctica de no olvidar nada. (Foto referencial: Freepik)

En Cornell, la estudiante Vanessa Long contó que al recibir una invitación con el título “¿Vienes a mi dormitorio?” pensó que se trataba de una broma. Luego entendió que sus compañeros realmente usan el calendario para todo, incluso para fijar momentos de ocio. “Pensaba que yo era organizada, pero aquí me doy cuenta de que apenas estoy empezando”, confesó.

La popularidad de la aplicación entre los jóvenes radica en la tranquilidad que ofrece.

Kaitlin Martin, de Georgetown University, explicó que tener cada actividad agendada le permite no estar pendiente todo el tiempo de qué sigue en su día. Solo revisa el calendario y sigue adelante, sin miedo a olvidar reuniones o compromisos importantes.

Para muchos jóvenes, la aplicación brinda tranquilidad al tener siempre un plan claro en medio de la rutina universitaria. (Foto: Google)

Sin embargo, no todos ven esta tendencia con buenos ojos. Vivek Yarlagedda, de Stanford, cree que depender tanto de una aplicación puede volver artificiales las interacciones. “Mandar un enlace de calendario para ponerte al día con alguien es un poco antinatural”, opinó.

Cómo aprovechar Google Calendar

Google Calendar es una aplicación gratuita de Google que permite programar actividades, establecer recordatorios y compartir calendarios con otras personas. Está disponible en computadoras y celulares, lo que facilita tener la agenda siempre a la mano. Su sistema de colores y notificaciones ayuda a identificar rápidamente las prioridades y mantener el orden en la rutina.

Usarlo es sencillo: basta con crear un evento, asignarle un horario, una descripción y, si es necesario, invitar a otras personas. Esto lo hace útil tanto para reuniones de grupo como para coordinar actividades personales. Además, permite configurar recordatorios que se activan minutos u horas antes, evitando olvidos de último momento.

Para sacarle el máximo provecho, los expertos recomiendan organizar el día en bloques de tiempo, separar el estudio de los descansos y no olvidar incluir actividades de ocio. También resulta práctico sincronizar el calendario con otros servicios de Google, como Gmail o Meet, para recibir invitaciones automáticas a reuniones.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí