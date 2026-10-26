Cuando los problemas económicos, las preocupaciones y el cansancio se acumulan, es fácil sentir que nada marcha bien. En esos momentos, la mente puede concentrarse tanto en lo negativo que deja de prestar atención a las pequeñas cosas que todavía nos producen alegría. Frente a esta situación, Mel Robbins, autora, conferencista motivacional y presentadora, comparte una recomendación que busca cambiar esa perspectiva sin exigir que finjamos que todo está bien.

El consejo de Mel Robbins para afrontar el desánimo

En un video, Robbins explica que cuando la vida se vuelve difícil, el cerebro tiende a enfocarse en lo que no funciona. Esa atención constante a los problemas puede hacer que una persona se sienta cada vez más agotada y pierda de vista las experiencias positivas que también forman parte de su día a día.

“Cuando las cosas en la vida se vuelven muy difíciles, nuestro cerebro tiende a concentrarse en lo que no funciona”, señala la especialista. Según Robbins, la mente amplifica los aspectos negativos y, cuando estos ocupan toda nuestra atención, pueden afectar nuestra energía y hacernos sentir cansados, agotados y sin ánimo.

Su propuesta consiste en incorporar una actividad que realmente disfrutemos, aunque sea pequeña. No se trata de resolver todos los problemas de inmediato ni de obligarnos a mantener una actitud positiva, sino de reservar un espacio para algo que nos haga bien.

“Ve a pintar este fin de semana. Ve a un museo de arte. Sal con un amigo. Apúntate a una clase. Empieza a correr de nuevo”, recomienda. “Tienes algo en qué fijarte, y la energía positiva empieza a eliminar todo lo negativo. No tiene sentido, pero ¡vaya si funciona!”.

Por qué dedicar tiempo a algo que disfrutas puede ayudar

Robbins considera que sumar una experiencia agradable permite dirigir parte de la atención hacia aspectos de la vida que siguen teniendo valor, incluso durante una etapa complicada. Tener una actividad que esperar con ilusión puede aportar un motivo para salir de la rutina y evitar que las preocupaciones dominen todos los pensamientos.

Esta idea también coincide con una recomendación de Kendra Cherry, especialista en contenidos de psicología y rehabilitación psicológica, quien escribió sobre el sesgo de negatividad para el portal Verywell Mind.

Cherry aconseja buscar una actividad reconfortante cuando una persona se descubre dando vueltas constantemente a experiencias desagradables. En lugar de quedarse atrapada en esos pensamientos, propone redirigir conscientemente la atención hacia algo que genere alegría.

Mel Robbins comparte un consejo para afrontar el desánimo: incorporar una actividad positiva a la rutina y recuperar pequeños momentos de alegría sin ignorar los problemas. (Foto: @melrobbins / TikTok)

No necesitas fingir que todo está bien

La recomendación de la experta generó todo tipo de reacciones entre las personas que contaron sus propias experiencias. En los comentarios del video, una usuaria relató que su jefe les había pedido escribir tres cosas positivas que les ocurrieran cada día. Después de mantener esa práctica durante tres semanas, aseguró que el ejercicio había cambiado su vida durante años y reconoció que necesitaba retomarlo. Robbins respondió que la iniciativa de su jefe había sido acertada.

La idea central es que no hace falta negar los problemas para recuperar pequeños momentos de bienestar. Salir a caminar, retomar una afición, reunirse con un amigo o dedicar tiempo a una actividad creativa puede convertirse en una forma de hacer espacio para experiencias agradables.

Aunque estas acciones no solucionan por sí solas las dificultades económicas o personales, pueden ayudar a equilibrar la atención y recordar que, incluso en periodos difíciles, todavía existen cosas que vale la pena disfrutar.