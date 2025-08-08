En unas semanas, el Gobierno de México abrirá la plataforma de registro de la Beca Rita Cetina para dar de alta a los estudiantes de primaria. Bajo este apoyo económico, los padres podrán solicitar el beneficio de $1.900 pesos de forma bimestral . ¿Quiénes pueden acceder a este subsidio? ¿Cómo puedes inscribir a tu hijo o hija? Aquí te explicamos los pasos que debes seguir para completar el registro de forma satisfactoria. Toma apunte de cada unas de las indicaciones que necesitas saber.

Si tienes un hijo o hija que estudia en el grado de primaria o que apenas pasará a este nivel educativo, estás en todo tu derecho de poder solicitar la Beca Rita Cetina. Este programa está dirigido a estudiantes de las escuelas públicas con el fin de evitar la deserción escolar y, asimismo, brindar un ayuda clave para terminar los estudios de niños y jóvenes de México.

En el 2024, la Beca Rita Cetina solo permitía que estudiantes de nivel secundaria accedieran al programa que otorga $1.900 pesos mexicanos siguiendo los pasos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Debido al éxito y pedido de muchos padres, ahora los alumnos de preescolar y primera podrán gozar de este apoyo económico impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En Celaya, Guanajuato, inauguramos el Centro de Atención Becas para el Bienestar, que acerca información, registros y trámites a las comunidades para obtener las becas Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro. pic.twitter.com/1C7ampPedy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 3, 2025

¿Cuándo comienza la inscripción de la Beca Rita Cetina para los niños de primaria?

De acuerdo al coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, la plataforma de registro de la Beca Rita Cetina para los niños de primaria y preescolar se habilitará en el mes de septiembre: “Vamos a incorporar a los de primer y preescolar. En septiembre les voy a volver a abrir la plataforma y ahí les voy a poner un botón para agregar estudiantes de primaria y/o preescolar”.

¿Cuáles son los pasos para solicitar la Beca Rita Cetina para niños de primaria?

A continuación, te explico los pasos que debes seguir para completar el registro para niños de primaria y preescolar que accederán a los $1.900 pesos que otorga la Beca Rita Cetina de forma bimestral:

1.- El tutor debe registrarse en la plataforma con sus datos personales

2.- Debes dar clic en la opción “ Siguiente ” para poder iniciar sesión

” para poder iniciar sesión 3.- El tercer paso será completar la información del domicilio del tutor

4.- Registra el nombre de tus hijos.

5.- Revisa si la información es correcta y dale clic en el botón “Terminar”. ¡Listo! Eso es todo

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a la Beca Rita Cetina?

Para el Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y preescolar, debes cumplir con los siguientes requisitos para acceder al apoyo económico en septiembre de 2025:

1.- Tu hijo o hija debe estar inscrito en una escuela pública. Habrá prioridad para aquellos niños que tengan su domicilio en sectores rurales o en las escuelas clasificadas como “escuelas de interés”.

2.- Debes demostrar que eres una persona de bajos ingresos y que algún hijo o hija esté inscrito en una escuela pública. Se dará prioridad para aquellas escuelas que se ubiquen en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

¿De cuánto será el subsidio económico de la Beca Rita Cetina de primaria?

Se espera que los padres reciban $1.900 pesos mexicanos de forma bimestral, tal y cómo se hizo para los estudiantes de nivel secundaria. Si en caso una familia tenga más de un estudiante inscrito, se abonarán $700 pesos adicionales por cada menor registrado.

¿Cuántos pagos son al año de la Beca Rita Cetina?

Actualmente, la Beca Rita Cetina otorga cinco pagos bimestrales de $1.900 pesos a lo largo de un año. Sin embargo, no hay deposito en los meses de julio y agosto debido a que son fechas que corresponden a las vacaciones de os niños.

¿Cuándo cae el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria?

El pago más reciente de la Beca Rita Cetina para estudiantes de nivel secundaria se otorgó en el bimestre de los meses mayo-junio. Como se indicó líneas más arribar, los padres no recibieron el subsidio económico en julio-agosto, por lo que el siguiente abono se dará en septiembre-octubre. Recuerda seguir las indicaciones que ofrece la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.