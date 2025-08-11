Como cada vez falta menos para que se entregue la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025, he visto por conveniente elaborar una nota para dar a conocer los montos que recibirán los beneficiarios del programa social este año. Si no tienes esa información, no te vayas de aquí.

Es importante recalcarte que la nueva tarjeta en cuestión se entregará en los días 13, 14, 15 y 16 de agosto a los estudiantes previamente inscritos que pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria, de 1° a 2° de secundaria y de 2° a 3° de secundaria. Esta semana, en definitiva, ha sido muy esperada.

La tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ existe para que los estudiantes de bajos recursos no se queden sin estudiar por falta de materiales. (Foto: @BienestarEdu / X)

También hay que tener en consideración que el monto que se brindará en la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ es solo para la adquisición de útiles y uniformes escolares. Ojo con eso. No olvidemos que el programa social, que es impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, tiene como fin garantizar que ningún estudiante se quede sin estudiar por falta de materiales.

El programa ‘Mi Beca para Empezar’ es para todos los niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico o en Centros de Atención Múltiple (incluidos mayores de edad) de la Ciudad de México. (Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México / Facebook)

Ya que tienes conocimiento de lo que te acabo de comentar, pasaré a indicarte los montos que recibirán los beneficiarios de ‘Mi Beca para Empezar’ este año. Toma nota y comparte la información con personas que sepas que la necesitan. Te agradecerán el gesto.

El apoyo económico que reciben los estudiantes gracias a ‘Mi Beca para Empezar’

De acuerdo a lo anunciado por el Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (Fibien), en una publicación realizada en su cuenta de X (@BienestarEdu), los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria recibirán apoyos económicos anuales distintos en 2025. A continuación, te los detallaré:

Preescolar y CAM (Centros de Atención Múltiple) Preescolar: $970 pesos mexicanos.

Primaria y CAM (Centros de Atención Múltiple) Primaria: $1.100 pesos mexicanos.

Secundaria y CAM (Centros de Atención Múltiple) Secundaria: $1.180 pesos mexicanos.

CAM (Centros de Atención Múltiple) laboral: $1.180 pesos mexicanos.

La nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ funcionará como un vale electrónico

La nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ funcionará como un vale electrónico, igual que la anterior. Para poder usarla, deberás vincularla en la app Obtén Más. Es indispensable contar con un registro vigente en ‘Mi Beca para Empezar’.

Si te estás preguntando qué pasará con la anterior tarjeta, pues la nueva la reemplazará, así que si la anterior la tienes bloqueada, no habrá ningún problema. A su vez, te comento que el saldo es acumulable. Una vez que la nueva tarjeta sea vinculada en la aplicación ya mencionada se transferirá el dinero automáticamente a la nueva tarjeta.

