El 21 de septiembre se ha convertido en una fecha muy especial en varios países de Latinoamérica porque miles de personas regalan y reciben flores amarillas. Esta tradición se ha vuelto viral en redes sociales, sobre todo en TikTok, y cada año gana más fuerza gracias a los videos donde parejas, amigos y familiares sorprenden con ramos llenos de color.

¿Cuál es el origen de regalar flores amarillas?

La costumbre está inspirada en la canción “Flores amarillas” de la telenovela argentina Floricienta (2004), donde la protagonista soñaba con recibir un ramo de estas flores como símbolo de amor y esperanza. Con el tiempo, esa idea salió de la pantalla y se convirtió en una tendencia cultural que millones de jóvenes han retomado en la actualidad, sobre todo cada 21 de septiembre, fecha que coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur.

¿Qué significa regalar flores amarillas?

El color amarillo está relacionado con la alegría, la amistad, la prosperidad y los nuevos comienzos. A diferencia de lo que muchos creen, no representa celos o traición, sino todo lo contrario: es un mensaje de energía positiva y buenos deseos. Por eso, regalar flores amarillas este día es una manera de demostrar cariño, optimismo y apoyo hacia alguien especial, ya sea una pareja, un amigo o un familiar.

¿Por qué el 21 de septiembre?

La fecha no es casual. Además de estar vinculada con la canción de Floricienta, el 21 de septiembre marca el Día de la Primavera en varios países, como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Es un momento de renovación, florecimiento y esperanza, y por eso las flores amarillas se convirtieron en el símbolo perfecto para celebrarlo.

