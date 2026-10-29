El dólar no necesita registrar un salto brusco para influir en las decisiones de empresas, inversionistas y consumidores mexicanos: basta con que cambie el precio al que se intercambian ambas monedas para modificar el costo de las importaciones, el valor de las remesas y el rendimiento de operaciones denominadas en divisas. Este jueves 29 de octubre de 2026, el tipo de cambio oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se sitúa en 18.6673 pesos mexicanos por dólar, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). La cifra sirve como referencia oficial, aunque no equivale necesariamente al precio al que los bancos compran o venden dólares al público.

¿A cuánto está el dólar en México hoy, 29 de octubre?

El precio oficial del dólar en México es de 18.6673 pesos por unidad, según el tipo de cambio publicado este jueves por Banxico en el DOF. El valor aumentó desde los 18.6525 pesos registrados en la publicación del miércoles 28 de octubre, una diferencia de 0.0148 pesos por dólar, equivalente a aproximadamente un 0.08 %.

Indicador Tipo de cambio Fecha Dólar publicado en el DOF $18.6673 29 de octubre Último FIX determinado $18.6673 28 de octubre Tipo de cambio aplicable a pagos $18.6525 29 de octubre

(*) Banco de México. Los indicadores corresponden a referencias oficiales distintas y no deben interpretarse como cotizaciones de compra o venta en ventanilla.

La diferencia entre las cifras responde al calendario de publicación de Banxico. El FIX se determina durante los días hábiles bancarios y se publica en el DOF el siguiente día hábil. Por ello, el dato publicado el 29 de octubre corresponde al FIX determinado el día anterior, mientras que el tipo de cambio aplicable a determinadas obligaciones de pago utiliza la publicación del día hábil precedente.

¿Cuánto son 100 dólares en pesos mexicanos?

Con un tipo de cambio de referencia de 18.6673 pesos por dólar, 100 dólares equivalen a 1,866.73 pesos mexicanos. Esta conversión permite estimar el valor de una cantidad en moneda estadounidense, pero no garantiza el importe que recibirás al cambiar efectivo, ya que las entidades financieras pueden aplicar sus propios precios y comisiones.

Estas son algunas equivalencias calculadas con la misma cotización oficial:

Dólares estadounidenses Pesos mexicanos 1 dólar $18.67 10 dólares $186.67 50 dólares $933.37 100 dólares $1,866.73 500 dólares $9,333.65 1,000 dólares $18,667.30

Para convertir dólares a pesos, multiplica la cantidad en dólares por 18.6673. Si quieres convertir pesos mexicanos a dólares, divide el importe entre esa misma cifra. Por ejemplo, 1,000 pesos equivalen aproximadamente a 53.57 dólares con esta referencia.

¿Qué es el tipo de cambio FIX de Banxico y cómo se determina?

El FIX es un tipo de cambio de referencia calculado por el Banco de México a partir del promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Las cotizaciones proceden de plataformas de transacción y otros medios electrónicos representativos del mercado de cambios.

Su publicación sigue un calendario específico:

Determinación : Banxico da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de los días hábiles bancarios.

: Banxico da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de los días hábiles bancarios. Publicación oficial : el indicador aparece en el Diario Oficial de la Federación el siguiente día hábil bancario.

: el indicador aparece en el Diario Oficial de la Federación el siguiente día hábil bancario. Aplicación a pagos: para determinadas obligaciones denominadas en dólares y pagaderas en México, se utiliza el tipo de cambio publicado por Banxico en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior.

Esta distinción es importante para interpretar el precio del dólar en México. El FIX no es una promesa de compra o venta a una cotización determinada, sino una referencia oficial con usos específicos. El precio efectivo de una operación dependerá de las condiciones ofrecidas por el banco, la casa de cambio o la plataforma utilizada.

¿Dónde consultar el precio del dólar en México en tiempo real?

Para conocer la evolución del tipo de cambio, puedes consultar el apartado de mercado cambiario del Banco de México y sus series históricas. Estas herramientas permiten distinguir el FIX, el tipo de cambio publicado en el DOF y el cierre de jornada, indicadores que responden a metodologías y momentos diferentes.

También conviene revisar la cotización de compra y venta de cada institución financiera antes de realizar una operación. La referencia oficial sirve para comparar valores, pero el importe final de una transacción puede variar según el intermediario y sus condiciones.

Las equivalencias de este artículo son cálculos orientativos basados en el tipo de cambio de 18.6673 pesos por dólar publicado el 29 de octubre de 2026. No representan una oferta de compra o venta de divisas.