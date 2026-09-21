El dólar estadounidense cotiza alrededor de 17.20 pesos mexicanos por unidad en el mercado cambiario este lunes 21 de septiembre de 2026. Este valor corresponde a una referencia de mercado y puede variar durante la jornada, así como entre bancos, casas de cambio y plataformas digitales.

El tipo de cambio USD/MXN inicia este lunes cerca de los 17.20 pesos por dólar. En las primeras actualizaciones de la sesión, Bloomberg Línea reportó niveles entre 17.1995 y 17.2041 pesos por dólar , mientras que Trading Economics ubicó la paridad en 17.2016 unidades.

La cotización responde al comportamiento del mercado internacional de divisas y puede modificarse en cuestión de minutos. Por ello, quien necesite comprar, vender, enviar o recibir dólares debe distinguir entre el precio de referencia del mercado y el tipo de cambio final que ofrezca su institución financiera.

Dato Valor / referencia Dólar estadounidense (USD) US$1 Cotización de mercado al inicio de la jornada $17.20 MXN aprox. Rango observado en primeras operaciones $17.1995 a $17.2041 MXN Referencia oficial reciente del DOF $17.1872 MXN por dólar Fecha del último FIX oficial disponible 18 de septiembre de 2026 Mercado USD/MXN, dólar estadounidense frente a peso mexicano

El último tipo de cambio oficial disponible en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue de 17.1872 pesos por dólar, correspondiente al 18 de septiembre. Debido a que el 21 de septiembre es lunes, esta referencia es especialmente útil para obligaciones, trámites y operaciones que requieran un indicador oficial antes de la publicación del nuevo dato.

¿Cuál es el tipo de cambio oficial de Banxico?

En México, el referente oficial es el tipo de cambio FIX que determina el Banco de México (Banxico). No debe confundirse con el precio que se paga en ventanilla o con la cotización visible en una app bancaria, ya que estos pueden incluir margen financiero, comisión o spread cambiario.

Banxico calcula el FIX a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones liquidables al segundo día hábil bancario siguiente. El banco central lo da a conocer desde las 12:00 horas de los días hábiles bancarios, y el valor se publica posteriormente en el DOF.

Para este lunes, el último valor oficial confirmado es de 17.1872 pesos por dólar, publicado el viernes 18 de septiembre . En términos prácticos, ese indicador funciona como la referencia legal para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables dentro de la República Mexicana, pero no garantiza que una persona pueda adquirir dólares a ese mismo precio.

El precio de venta al público suele ser mayor que la cotización interbancaria u oficial, mientras que el precio de compra suele ser inferior. Esa diferencia es parte del margen que aplican bancos y casas de cambio por el servicio y el riesgo de variación del tipo de cambio.

Conversión de dólares a pesos mexicanos

Usando una cotización referencial de 17.20 pesos por dólar, estas son algunas equivalencias aproximadas para este 21 de septiembre:

Monto en dólares Equivalente estimado en pesos mexicanos US$1 $17.20 MXN US$10 $172.00 MXN US$20 $344.00 MXN US$50 $860.00 MXN US$100 $1,720.00 MXN US$500 $8,600.00 MXN US$1,000 $17,200.00 MXN

Por ejemplo, una persona que cambie US$100 podría recibir cerca de $1,720 pesos como referencia de mercado. Sin embargo, si realiza la operación en una sucursal bancaria o casa de cambio, el monto efectivo puede ser menor por el diferencial entre compra y venta, comisiones aplicables o cargos por transacción.

Antes de hacer un cambio importante, conviene revisar el precio final ofrecido y no solo el valor que aparece en Google, medios financieros o conversores. También es recomendable preguntar si el monto cotizado ya incluye comisiones, sobre todo en operaciones con efectivo, transferencias internacionales o retiros con tarjetas emitidas en otro país.

Por qué cambia el precio del dólar

La relación entre el dólar y el peso mexicano fluctúa durante prácticamente toda la jornada de mercados. Entre los factores que pueden mover la paridad USD/MXN están las decisiones de política monetaria de Banxico y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), los datos de inflación, el empleo, las expectativas de tasas de interés y la percepción de riesgo global.

También influyen factores locales, como la actividad económica mexicana, las finanzas públicas, los flujos de inversión, las remesas, las exportaciones y el precio del petróleo. Cuando el peso se fortalece frente al dólar, se requieren menos pesos para comprar una unidad de la moneda estadounidense; cuando pierde valor, el dólar se encarece en pesos.

Este lunes, el mercado coloca al dólar alrededor de 17.20 pesos, ligeramente por encima del último tipo de cambio oficial de 17.1872 pesos. La diferencia ilustra por qué es importante revisar tanto la referencia FIX de Banxico como la cotización en tiempo real antes de concretar una operación.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses