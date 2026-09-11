Hemos llegado al fin de semana y es momento de conocer a cuánto cotiza el dólar estadounidense. Para este viernes 11 de septiembre de 2026, te cuento que el precio del dólar en México es de 16.99 pesos mexicanos en apertura , una cifra que ha incrementado ligeramente en relación a días previos. Además, cabe señalar que es el último día de la semana en el que se conocerá el tipo de cambio FIX y se sabrá desde el mediodía.

Precio del dólar hoy en México

El tipo de cambio oficial de referencia para este viernes es de 16.99 pesos por dólar. Esta cifra corresponde al valor aplicable durante la jornada para obligaciones de pago en dólares liquidables en territorio mexicano, según la información diaria del Sistema de Información Económica de Banxico.

Indicador Cotización Utilidad para el usuario Tipo de cambio oficial aplicable hoy 16.9996 MXN por USD Referencia para pagos y obligaciones en dólares Equivalencia de 1 dólar 16.99 pesos mexicanos Conversión rápida USD a MXN Equivalencia de 100 dólares 1,699.96 pesos mexicanos Presupuesto para compras o pagos Equivalencia de 500 dólares 8,499.80 pesos mexicanos Transferencias, viajes o pagos mayores Cierre interbancario previo 16.9202 MXN por USD Referencia del mercado mayorista del 9 de septiembre Rango interbancario previo 16.9100–16.9260 MXN por USD Muestra la variación intradía del mercado

Fuente: Banco de México. Las conversiones se calculan con el tipo de cambio de 16.9996 pesos por dólar. El precio final en bancos y casas de cambio puede variar.

¿Cuánto vale el dólar en pesos mexicanos?

Con el tipo de cambio de referencia de 16.9996 pesos por dólar, estas son algunas conversiones útiles para operaciones cotidianas, compras en línea, viajes, remesas o pagos contratados en moneda estadounidense:

5 dólares equivalen a 84.99 pesos mexicanos.

10 dólares equivalen a 169.99 pesos mexicanos.

20 dólares equivalen a 339.99 pesos mexicanos.

50 dólares equivalen a 849.98 pesos mexicanos.

100 dólares equivalen a 1,699.96 pesos mexicanos.

1,000 dólares equivalen a 1,6999.60 pesos mexicanos.

La fórmula básica es sencilla: se multiplica el monto en dólares por el tipo de cambio. Por ejemplo, si una compra internacional cuesta 250 dólares, la referencia en pesos es 250×16.999600, equivalente a 4249.90 pesos antes de considerar comisiones, impuestos aplicables o el tipo de cambio propio de la tarjeta, banco o plataforma de pago.

Para convertir de pesos mexicanos a dólares, se realiza la operación inversa: se divide el monto en pesos entre 16.9996. Así, 1,000 pesos mexicanos representan aproximadamente 58.82 dólares bajo esta referencia.

Tipo de cambio FIX de Banxico

El tipo de cambio FIX es la referencia oficial determinada por Banxico en días hábiles bancarios. El banco central lo calcula a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil posterior. Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de la Federación y se utiliza para calcular el equivalente en pesos de obligaciones pactadas en dólares dentro de México.

Para el 10 de septiembre, la referencia aplicable es de 16.9996 pesos por dólar. El día previo, Banxico reportó que el mercado interbancario a 48 horas cerró en 16.9046 pesos por dólar, tras registrar un máximo de 16.9710 y un mínimo de 16.9740 durante la sesión.

La diferencia entre el valor interbancario y el FIX no implica necesariamente una contradicción. Son indicadores con finalidades, momentos de cálculo y metodologías distintas. El primero refleja cotizaciones observadas en el mercado mayorista; el segundo se emplea como parámetro oficial para determinados pagos y obligaciones.

Además, el FIX no debe interpretarse automáticamente como el precio para comprar billetes verdes. Los bancos, casas de cambio y aplicaciones financieras toman como base las condiciones de mercado, pero establecen sus propias cotizaciones de compra y venta.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de cambiar dinero, conviene revisar el precio ofrecido por al menos dos o tres instituciones, especialmente si se trata de una operación importante. Un diferencial de algunos centavos por dólar puede tener impacto en montos altos.

También resulta útil confirmar estos puntos:

Si la cotización corresponde a compra o venta de dólares.

Si aplica solo para efectivo, transferencias o pagos con tarjeta.

Si la institución cobra una comisión adicional.

Si el precio mostrado es informativo o está garantizado al momento de concretar la operación.

Si el tipo de cambio de una compra internacional incluye cargos de conversión de divisa.

Para pagos bancarios, facturas, créditos o cualquier obligación denominada en dólares, la referencia clave es la publicada por Banxico y el Diario Oficial de la Federación. Para comprar o vender efectivo, en cambio, el usuario debe validar directamente la cotización vigente en la sucursal, casa de cambio o canal digital elegido, ya que el monto final puede ser distinto al tipo de cambio oficial.

Billetes de dólares estadounidenses y pesos mexicanos que representan el tipo de cambio del dólar en México hoy, viernes 11 de septiembre de 2026, en bancos y casas de cambio. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC / Ronie Bautista

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses