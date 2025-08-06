El arroz es fundamental en la alimentación de lo seres humanos, ya que suele ser acompañante ideal en cualquier plato. Para comerlo, se debe cocinarlo y, para ello, se necesita echarle una cierta cantidad de agua. Cuando está listo, es probable que quede un restante líquido que la mayoría de personas lo desecha. ¿Tú también eres una de ellas? Déjame decirte que estás cometiendo un grave error y ahora te lo explicaré.

Esta agua presenta un aspecto blanquecino y turbio. A simple vista, parece que no se podría sacar algún provecho, pues no es nada apetecible, pero te informaré que distintos expertos en salud recomiendan que este líquido debe ser ingerido.

Ocurre que, durante el proceso de cocción de este alimento, se está concentrando altos niveles de ácido fólico, vitamina B, minerales y antioxidantes que se concentran en el agua, según el portal Alkanatur. Si lo bebes, estás adquiriendo una gran cantidad de beneficios.

El agua de arroz contiene distintos nutrientes que benefician al cuerpo humano. (Crédito: Freepik)

¿Por qué es necesario que bebas el agua de arroz?

Como te comenté anteriormente, tu cuerpo será el mayor beneficiado con los nutrientes que posee. Según el portal Only My Health, beber este líquido te brinda cuatro puntos positivos:

Favorece la digestión: esta agua es rica en almidón y te brinda propiedades calmantes que alivian los problemas digestivos, tales como diarrea, hinchazón e indigestión. Además, también reduce la irritación del revestimiento estomacal.

Proporciona energía: te ayuda a recuperar los niveles de energía. Su alto contenido en carbohidratos te permite reponer tus reservas de energía y previenes la fatiga

Fortalece tu sistema inmunitario: su fuente rica de vitaminas y minerales, provoca que tu inmunidad se mantenga en excelente nivel. Además, sus antioxidantes combaten los radicales libres.

Promueve la hidratación: es considerada una bebida natural. Es ideal en tiempos de verano o cuando realizas una actividad física intensa.

El arroz también es una buena fuente de energía, debido a sus carbohidratos complejos. (Crédito: Freepik)

Si consideras que no solo esta se puede beber, te comentaré que también puedes aplicarlo en otras partes del cuerpo. Por suponer, en el cabello, funcionaría como un acondicionarte natural para que lo mantenga suave, brillante y fuerte; mientras que, en la piel, elimina las células muertes y reduce el tamaño de los poros.

Así que cuando cocines arroz , piénsalo dos veces si desecharás su líquido. Tienes que aprovechar los beneficios que te brinda, además, estás cuidando tu bolsillo, pues evitarás gastar en productos caros para mantenerte bien de salud.