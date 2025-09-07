El abrazo es esa típica acción que demuestra cariño hacia una persona . De hecho, es probable que hayas recibido uno por una buena acción, en tu cumpleaños o en cualquier situación positiva. Sin embargo, existen ciertas personas que evitan a toda costa recibir este gesto, lo que evidencia una gran incomodidad. ¿Te has preguntado por qué? La psicología puede revelarte la respuesta.

Si estás identificado con este caso o has notado este hábito en alguien, pensarás rápidamente que se trata de un simple capricho o que no siente un agrado especial por ti. Sin embargo, la razón podría ser otra. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para entender las emociones que experimentan ese tipo de personas.

Hay ciertas personas que sienten mucha incomodidad al momento de recibir un abrazo. (Crédito: Freepik / Imagen con fines referenciales)

¿Por qué una persona no le agrada recibir abrazos?

Según Suzanne Degges-White, profesora de la Universidad de Northern Illinois, se relaciona directamente a las primeras experiencias que recibe una persona en su infancia. Es decir, si tus padres te daban abrazos, no tendrás problemas en recibir o dar alguno; caso contrario, habrá ciertas complicaciones.

Entonces, si no recibiste este gesto cariñoso en tu etapa de niño, tu cerebro no creó las conexiones neuronales suficientes para asociar los abrazos con seguridad y confort, provocando que, en tu adultez, lo tomes como una práctica sin sentido y que no genera satisfacción.

Desde otra perspectiva, la psicóloga Laura Rodríguez Álvarez explicó a Infobae que este rechazo de contacto físico podría tener relación a la hafefobia. Según Cleveland Clinic, se trata de un miedo intenso y abrumador a ser tocado por cualquier tipo de persona, incluso amigos y familiares.

Mostrar cierta incomodidad de ser abrazado podría ser un síntoma de hafefobia. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Aunque esta fobia no tiene un origen claro, es probable que una persona lo padezca por antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, historia personal de experiencia negativa al ser tocado u otros problemas de salud mental.

También dependerá del estado de ánimo en que te encuentres. Por suponer, si recibiste una pésima noticia, no querrás que tus amigos cercanos o familiares te brinden un abrazo o cualquier gesto de cariño, pues consideras que no sería el momento adecuado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!