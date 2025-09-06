Seguramente, acostumbras a tocarte el cabello mientras estás conversando o en cualquier tipo de situación. Si bien consideras que se trate de una ‘manía’ que adoptaste con el tiempo, esta simple acción también ha sido objeto de estudios para los expertos en psicología, quienes consideraron que revela ciertos rasgos de una persona. Si te interesa descubrirlos, en esta nota te los brindaré.

Como sabrás, las palabras no son la única forma para expresar lo que sientes, ya que también existen los gestos y/o comportamientos corporales. Por suponer, si te comes las uñas o duermes abrazado a la almohada , tienen un significado.

Por eso, es necesario que sepas un poco más del significado psicológico de las acciones que realizas con cada parte de tu cuerpo . Ahora, tocarse el cabello tiene un significado que dependerá del contexto y las interpretaciones que estés brindando.

Los actos que realizas con cada de tu cuerpo suele tener un significado para la psicología. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

¿Por qué una persona se toca el cabello a cada momento?

Según la información del psicólogo clínico Seth Myers al medio Psychology Today, tocarse el cabello podría transmitir “un signo de ansiedad social o una forma de calmarse en contextos de estrés”.

Por lo tanto, cada vez que estés tocándote esta zona de tu cuerpo, es probablemente que intentes calmarte antes situaciones de incomodidad, nerviosismo o ansiedad. Sin embargo, también posee otro significado.

Según profesionales en psicología, una persona nerviosa o incómoda en una conversación suele tocarse el cabello. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Un artículo de Verywell Mind revela que, en situaciones de socialización, acariciarse el cabello se interpreta como un acto de seducción o generar una impresión positiva.

Ahora que sabes esta información, tómate un momento para reflexionar cada vez que te toques el cabello: ¿Sientes nervios? ¿Estás coqueteando sin darte cuenta? De esa manera, tendrás una mejor perspectiva de tus emociones.