Soñar con la misma persona todas las noches puede dejarte una pregunta al despertar: ¿por qué aparece una y otra vez? La inquietud suele ser mayor cuando se trata de tu expareja, alguien que te gusta o una amistad cuyo contacto perdiste hace tiempo. Quizá durante el día no recuerdes haber pensado en ese vínculo y, aun así, su rostro vuelve mientras duermes. Esa repetición puede llevarte a preguntarte si lo extrañas, quedó algo pendiente entre ustedes o existe algún significado detrás de esos encuentros nocturnos.

Aunque ciertas interpretaciones populares hablan de conexiones especiales, deseos ocultos o mensajes del subconsciente, la psicología plantea explicaciones vinculadas con nuestra vida cotidiana. Según el portal especializado Psicología y Mente, esta experiencia puede relacionarse con pensamientos, recuerdos y emociones que siguen presentes mientras descansamos.

No existe, sin embargo, una respuesta válida para todos los casos. Importa quién aparece, qué ocurre durante el encuentro y cómo te sientes al abrir los ojos.

Soñar con la misma persona puede dejarte muchas dudas (Foto: Magnific)

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR CON LA MISMA PERSONA TODAS LAS NOCHES?

Una posible explicación es que ese individuo tenga relevancia emocional para ti. No necesariamente porque estés enamorado o quieras recuperar una relación: su presencia también puede vincularse con preocupaciones, recuerdos, conflictos o experiencias que sigues procesando.

Esta posibilidad se relaciona con la llamada hipótesis de continuidad, según la cual los sueños incorporan elementos de la vida despierta, entre ellos situaciones cotidianas y asuntos que nos inquietan.

Los investigadores Michael Schredl y Frank Hofmann estudiaron esa conexión en un trabajo publicado en 2003 en la revista científica Consciousness and Cognition. Sus observaciones respaldaron la existencia de vínculos entre las actividades diarias y el contenido onírico.

En términos sencillos, alguien que ocupa parte de tus pensamientos puede aparecer mientras duermes. Sin embargo, esa presencia no permite establecer por sí sola qué sientes ni cuál es la causa de su reiteración.

LAS RAZONES POR LAS QUE PUEDES SOÑAR REPETIDAMENTE CON ALGUIEN

La interpretación depende del vínculo, los recuerdos compartidos y las circunstancias actuales. Antes de sacar conclusiones, conviene considerar esos aspectos y evitar atribuirle un sentido definitivo a cada escena.

Estas son algunas posibilidades, no significados universales:

Persona que aparece en tus sueños Posible explicación psicológica Alguien que te gusta Puede relacionarse con atracción, ilusión, expectativas o pensamientos frecuentes sobre ese vínculo. Tu expareja Puede asociarse con recuerdos de la relación o emociones que todavía estás procesando. Un familiar fallecido Puede vincularse con nostalgia, tristeza, cariño o la importancia que conserva en tu memoria. Una amistad con la que perdiste contacto Podría reflejar añoranza por los momentos compartidos o una etapa anterior de tu vida. Alguien con quien tienes conflictos Puede relacionarse con preocupación, frustración, enojo o situaciones que te gustaría resolver. Tu jefe o un compañero de trabajo Podría asociarse con estrés laboral, responsabilidades o alguna circunstancia que genera tensión.

¿POR QUÉ SUEÑAS CON ESA PERSONA AUNQUE NO PIENSES EN ELLA DURANTE EL DÍA?

Puede resultar desconcertante recordar al despertar a alguien con quien no hablas desde hace meses o años. Sin embargo, ese encuentro imaginario no significa necesariamente que exista un sentimiento oculto que estés intentando ignorar.

Una canción, un lugar, una fotografía o una conversación pueden activar recuerdos. Incluso las emociones actuales despiertan asociaciones con personas que formaron parte de tu historia.

Durante el descanso, además, el cerebro continúa trabajando con experiencias y memorias. La fase REM —caracterizada por movimientos oculares rápidos— suele asociarse con escenas más vívidas y narrativas, aunque también soñamos en otras etapas.

Sleep Foundation explica que el contenido onírico puede incorporar vivencias, emociones y situaciones cotidianas. Por eso, no necesitas haber pensado conscientemente en alguien justo antes de acostarte para encontrarlo mientras duermes.

¿QUÉ DECÍA SIGMUND FREUD SOBRE ESTOS SUEÑOS?

Sigmund Freud propuso que las experiencias oníricas podían expresar deseos, pensamientos y emociones inconscientes. En La interpretación de los sueños, publicada originalmente en 1899, planteó que ciertos impulsos encontraban una vía indirecta de expresión durante el descanso.

Desde esa perspectiva, la aparición reiterada de alguien podía asociarse con un deseo reprimido, no necesariamente romántico o sexual. Otras posibilidades incluían culpa, enojo o intenciones de reconciliación.

Conviene distinguir esta propuesta histórica de las explicaciones respaldadas por la investigación contemporánea. No existe una fórmula científica para descifrar cada escena como si contuviera un mensaje oculto, ni su repetición basta para confirmar sentimientos inconscientes.