Soñar con la muerte de un familiar o amigo puede dejar una angustia difícil de disipar al despertar o más que ello. Si te ha pasado seguro hasta has derramado una lágrima y no es para menos. Las imágenes parecen tan reales que algunas personas buscan de inmediato a quien apareció en ellas, revisan sus mensajes o necesitan escuchar su voz para recuperar la tranquilidad. Después surge una pregunta inevitable: ¿por qué soñé algo así? Aunque resulte inquietante, esta experiencia no significa que ese ser querido vaya a fallecer ni constituye una advertencia sobre su futuro. Las explicaciones de las especialistas apuntan a explorar el temor ante una pérdida, los cambios personales y las emociones vinculadas con nuestros afectos, siempre considerando las circunstancias individuales.

Soñar que un ser querido se muere puede ser una sensación horrible (Foto: Magnific)

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR CON LA MUERTE DE UN FAMILIAR O AMIGO?

Carolina Estevez, doctora en Psicología y psicóloga clínica presentada por Verywell Mind como especialista de Infinite Recovery, explicó a ese medio que estos sueños admiten distintas lecturas según las circunstancias personales. Entre las posibilidades menciona el temor a perder a alguien, las preocupaciones sobre la propia mortalidad y el cierre de una etapa importante.

Desde esa perspectiva, podrían coincidir con una mudanza, una separación, un cambio laboral o el abandono de hábitos cotidianos. Sin embargo, ninguna de esas situaciones determina lo que aparecerá mientras dormimos ni confirma la existencia de un conflicto emocional.

Por su parte, Tzivia Gover, profesional certificada en trabajo con sueños y autora de libros sobre el tema, propone una lectura simbólica. En declaraciones al mismo medio de comunicación, señaló que la muerte puede funcionar como una metáfora de los finales y las transiciones. Se trata de una vía de reflexión personal, no de una regla aplicable a cualquier caso.

Por eso, además de recordar quién aparecía en la escena, conviene preguntarse qué está cambiando en nuestra vida y cómo afrontamos esa transformación.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE MUERE TU MAMÁ, TU PAPÁ O UN HERMANO?

Cuando aparece alguien de la familia, el vínculo que mantenemos con esa persona importa más que su parentesco. Según Estevez, estas experiencias podrían relacionarse con asuntos pendientes, el deseo de recuperar cercanía, el miedo al abandono o la necesidad de proteger a un ser querido.

No hay una equivalencia universal que asigne un significado específico al fallecimiento imaginado de una madre, un padre o cualquier otro integrante del hogar. A partir de los temas planteados por la psicóloga, estas preguntas pueden orientar la reflexión:

Si soñaste con tu mamá o tu papá: ¿existe alguna preocupación por su bienestar, un cambio en el vínculo o algo que quisieras conversar?

Si apareció un hermano: ¿lo extrañas, han tenido algún desacuerdo o percibes cierto distanciamiento?

Si se trataba de un hijo: ¿qué inquietudes sobre su crecimiento, seguridad o futuro tenías presentes?

Si viste a un abuelo: ¿habías pensado recientemente en su salud, en el paso del tiempo o en algún recuerdo compartido?

Estas preguntas no permiten diagnosticar un problema ni descubrir mensajes ocultos. Su propósito es dirigir la atención hacia los afectos y las preocupaciones actuales, sin convertir lo ocurrido en una señal de alarma.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE MUERE TU PAREJA O UN AMIGO?

Ver a la pareja fallecer durante el sueño puede despertar inquietudes sobre la estabilidad sentimental, el abandono o las decisiones compartidas. Estevez vincula algunas de estas experiencias con transformaciones en la relación, mientras que Gover plantea que podrían representar el final de una etapa y el comienzo de otra.

Ninguna de esas interpretaciones anuncia una ruptura. Más bien, invitan a revisar si existen conversaciones pendientes, nuevas responsabilidades o cambios que estén modificando la convivencia.

En el caso de un amigo, importa tanto la historia compartida como la situación actual del vínculo. Gover señala que las personas cercanas suelen aparecer en estas escenas porque nuestros temores a la pérdida están ligados a los afectos más importantes.

La tristeza, la culpa o el desconcierto al despertar pueden servir como punto de partida para reflexionar. Sin embargo, tales emociones no demuestran por sí solas que exista un problema entre ambos.

¿SOÑAR CON LA MUERTE DE ALGUIEN SIGNIFICA QUE VA A MORIR?

No. Tener esta experiencia no es una razón para concluir que alguien va a fallecer. Gover recomienda mantenerla en perspectiva y evitar que una posible lectura metafórica se convierta en una supuesta predicción.

La misma cautela debe aplicarse a las explicaciones sobre cambios personales: tampoco confirman que una relación esté por terminar o que se aproxime un acontecimiento importante. Las interpretaciones recogidas por las especialistas dependen del contexto individual; no funcionan como métodos para anticipar el futuro.