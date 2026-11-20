Sostener a tus seres queridos es válido, pero, ¿qué pasa si dejas de sostenerte a ti misma?. En el día a día, muchas mujeres se encargan de diversas tareas en simultáneo como preparar la comida, pasar por el supermercado, cuidar a los hijos, acompañar a uno de sus padres a una cita médica, limpiar el hogar, trabajar y, en muy pocas ocasiones, tomarse un tiempo de descanso. Frente a esto, la psicología analizó por qué hay mujeres que terminan haciéndose cargo de todo sin contar con el apoyo de su pareja o por decisión propia. En esta línea, los expertos coinciden en que muchas temen perder el control, pero terminan afrontando una gran carga mental. En esta nota te brindo más detalles.

El rol de “manager” desencadena una gran carga mental

La psicología asocia el asumirlo todo principalmente con el concepto de carga mental (el esfuerzo constante de prever, planificar, recordar y coordinar tareas), además de patrones aprendidos como el exceso de control, la dificultad para delegar y los mandatos de género sobre el cuidado.

Y es que no es solo hacer tareas físicas, sino llevar en la cabeza lo que falta, organizar horarios y supervisar a otros para que todo funcione. Es así que muchas mujeres viven en «modo resolver» porque sienten que, si no se hacen cargo, nada saldrá bien o perderán el control.

“Si sumas las horas que esto implica y le añades un trabajo remunerado, un negocio o voluntariado, la ecuación ya no da”, explica la psicóloga Rosalinda Ballesteros a ‘Vanidades’.

El estereotipo persistente de que las mujeres son, por naturaleza, más competentes e intuitivas a la hora de cuidar, cocinar, limpiar y organizar el hogar. (Foto: Mikael Blomkvist / Pexels)

Y es que los estereotipos de género siguen atribuyéndoles la responsabilidad absoluta del hogar y a esto se suma el pensar en las necesidades familiares, anticiparlas y coordinar que se cumplan, según puntualiza ONU Mujeres. A esto se le llama carga mental, y puede volverse abrumadora dependiendo de cómo se repartan las tareas y de los servicios de apoyo disponibles.

“La carga mental es el trabajo emocional y mental invisible que supone gestionar las interminables listas de pendientes de la vida cotidiana, como cuidar de otras personas, ocuparse del hogar y delegar tareas. Es la energía que dedicamos a pensar y prever necesidades y labores, a organizarlas y a llevar a cabo un seguimiento para asegurarnos de que se hayan realizado”, agregan.

Hacerse cargo de todo genera culpa y mandatos de cuidado

La socialización suele premiar que las mujeres cuiden y cedan, lo que genera culpa al poner límites o pedir ayuda, y lleva a postergar el descanso y los proyectos propios. Entre las consecuencias aparecen el agotamiento físico y emocional sostenido, estrés, ansiedad, irritabilidad y dificultad para descansar o concentrarse.

Esto también genera un desgaste en la pareja, sobre todo cuando una persona asume el rol de coordinadora o cuidadora principal y la otra solo «ayuda» cuando se le pide. Aquí suele aparecer resentimiento, desconexión y pérdida de admiración o deseo.

La brecha de género en la carga mental suele mantenerse incluso cuando las mujeres son la principal fuente de ingresos en sus relaciones. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

Cómo cambiar la dinámica y poner límites

Los expertos en psicología recomiendan repartir responsabilidades completas, no solo tareas. Así delegar implica que la otra persona piense, planifique y resuelva de principio a fin, sin que haya que recordárselo o supervisarlo.

Aquí también es clave el poner límites y tolerar el margen de error. Permitir que otros hagan las cosas a su manera (siempre que no haya riesgo) reduce la hipervigilancia.

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