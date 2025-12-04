Wiener Neustadt, Austria.- Un siniestro tintineo de cascabeles anuncia en las zonas alpinas de Europa central la llegada de uno de los personajes más terroríficos de la época navideña: el ‘Krampus’, un monstruo peludo de cuernos curvados y garras gigantescas que acompaña a San Nicolás y, lejos de entregar regalos, es el encargado de asustar a los niños traviesos.

Un hombre disfrazado de Krampus pinta la cara de un joven durante un desfile en el mercado navideño de Múnich, cerca de Marienplatz, el 10 de diciembre de 2023. (Foto de Michaela Rehle / AFP) / MICHAELA REHLE

Según el folclore local, San Nicolás viaja por los pueblos acompañado por ‘Krampus’, cuya leyenda dice que la noche del 5 al 6 de diciembre llega con una cesta llena de ramas de abedul para llevarse o al menos azotar a los niños que no se han portado bien durante el año.

Entre finales de noviembre y mediados de diciembre, en toda Austria, desde el Tirol hasta la Baja Austria, se preparan para la llegada de ‘Krampus’ y de San Nicolás en grandes desfiles, donde cientos de personas -en su mayoría jóvenes- vestidos con trajes del monstruo peludo asustan a los vecinos.

En Wiener Neustadt, al sur de Viena y a pocos kilómetros del inicio de los Alpes, más de 10.000 personas se reunieron la semana pasada en el centro de la ciudad para asistir al tradicional desfile con una treintena de peñas de ‘Krampus’ cuyos integrantes lucieron tenebrosos trajes y máscaras de madera talladas artesanalmente.

Un participante sostiene su máscara folclórica tradicional "Krampus", antes del desfile tradicional durante la "Noche del Infierno" en Lana, norte de Italia, el 22 de noviembre de 2025. Una antigua tradición que tiene lugar en los Alpes del Tirol, en el norte de Italia, el Krampus (mitad cabra, mitad demonio) castiga a quienes se portan mal durante la Navidad. (Foto de Stefano RELLANDINI / AFP) / STEFANO RELLANDINI

“La máscara, junto con quien la lleva, define el carácter del ‘Krampus’, y por eso son la parte más importante del vestuario”, explicó a EFE Marco Carniel, presidente de uno de esos grupos, que en la época navideña viajan por el país para participar en los desfiles.

Entrada la noche, medio millar de diablos cornudos, con grandes cascabeles colgando de sus cinturas, recorrieron el centro de Wiener Neustadt asustando al público y, en ocasiones, azotando y golpeando a los espectadores con ramas de abedul.

El origen de estos desfiles se remonta al siglo XVII, cuando los pobladores alpinos se vestían con pieles y huesos de animales y teñían sus caras con carbón, reuniéndose en torno a hogueras para asustar a los demonios del invierno.

La figura de ‘Krampus’, cuyo nombre podría derivar -según los antropólogos- de la antigua palabra germana “Krampen”, que significa ‘garra’, ha experimentado múltiples transformaciones según la región donde se celebre.

En algunas zonas, es representado como un macho cabrío con lengua de serpiente, en otras puede adoptar la forma de un demonio cubierto de pelo y provisto de cuernos, mientras que en algunas regiones conserva rasgos más animales, manteniendo las pezuñas, la cola y otros elementos propios de su origen folclórico.

Así, su aspecto y carácter han ido evolucionando de forma distinta según el lugar, y se han convertido en uno de los protagonistas de la temporada navideña en Austria, al combinar rituales ancestrales y festividad moderna.

En los últimos años aumentaron los casos de violencia durante los desfiles, no solo por parte de los jóvenes de las peñas, sino también de los espectadores, provocando numerosos incidentes.

Por ello, los organizadores de los desfiles afirman que este año han reforzado las medidas de seguridad para que mayores y pequeños abracen el instinto rebelde que despierta el ‘Krampus’, sin salir dañados en el intento.