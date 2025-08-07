A todos nos ha pasado: metes tu prenda favorita en la lavadora y, al sacarla, parece haberse encogido varias tallas. Puede ser frustrante y lo más común es pensar que ya no hay solución; sin embargo, expertos aseguran que aún se puede hacer algo antes de desecharla.

La doctora Nisa Salim, de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Australia, explica que entender cómo funcionan las fibras textiles no solo ayuda a prevenir que la ropa encoja, sino que también podría servir para recuperarla tras un accidente en la lavadora.

“Si una prenda favorita ha encogido en el lavado, puedes intentar rescatarla con este método simple”, escribió en un artículo publicado en el portal The Conversation.

“Este proceso no puede revertir por completo un encogimiento extremo, pero puede ayudar a recuperar parte del tamaño perdido, haciendo que la ropa vuelva a ser usable”, agregó.

La técnica consiste en remojar la ropa en agua tibia con acondicionador o champú para bebés y luego estirarla con cuidado mientras se seca.

El truco, según la doctora, consiste en remojar la prenda encogida en agua tibia mezclada con acondicionador de cabello o champú para bebés. La proporción recomendada es de una cucharada por litro de agua.

Luego, hay que estirar la tela con cuidado hasta que recupere su forma original y dejarla secar en una superficie plana, aplicando una ligera tensión, por ejemplo, sobre un tendedero.

¿Por qué funciona este método? Todo se debe a cómo están hechas las fibras de la ropa. Fibras comunes como el algodón o el lino provienen de plantas y tienen formas irregulares y arrugadas de manera natural.

Durante el proceso de fabricación textil, estas fibras se estiran y alisan para formar hilos largos y suaves, pero cuando se exponen al calor, la humedad o el movimiento, como sucede en una lavadora, tienden a volver a su estado original.

El método funciona porque los productos suavizan las fibras textiles, permitiendo que vuelvan parcialmente a su forma original.

“La memoria de las fibras es la razón por la que algunas telas se arrugan tan fácilmente y por la que otras incluso pueden encogerse tras el lavado”, explicó la doctora Salim.

El método del acondicionador funciona porque estos productos contienen sustancias llamadas tensioactivos catiónicos.

“Estos lubrican temporalmente las fibras, volviéndolas más flexibles y permitiendo que puedas estirarlas suavemente hasta recuperar su forma”, señaló la experta.

Para evitar que la ropa se escoja, se recomienda lavar con agua fría y usar ciclos delicados.

Para evitar que la ropa encoja, la especialista sugiere lavar con agua fría, usar la velocidad de centrifugado más baja y elegir el ciclo más delicado posible. Si tienes dudas, siempre elige la opción “delicada”.

Además, los científicos textiles están desarrollando telas más resistentes al encogimiento, como hilos mezclados que combinan fibras naturales y sintéticas.

Cómo alargar la vida útil de una lavadora

Según TCL, es necesario realizar un mantenimiento regular para prolongar la vida útil de una lavadora. Limpia periódicamente el dispensador de detergente y las gomas de la puerta con un paño húmedo y vinagre blanco para eliminar la acumulación de residuos y prevenir la formación de moho. Además, verifica y limpia los filtros de la lavadora de manera regular.

Asegúrate de cargar correctamente tu lavadora. Evita sobrecargarla o cargarla con prendas demasiado pesadas, ya que esto puede desequilibrar el tambor y dañar los componentes internos. También es importante nivelar la lavadora sobre una superficie firme y plana para evitar vibraciones excesivas.

Por último, utiliza los detergentes adecuados y en las cantidades recomendadas. Un exceso de detergente puede generar espuma excesiva y afectar el rendimiento de la lavadora.

