La edición número 74 del certamen Miss Universo , que se celebra en Tailandia, no solo acapara la atención por la belleza y el talento de sus candidatas, sino también por el deslumbrante símbolo que coronará a la ganadora: la joya diseñada por la casa filipina Jewelmer. Titulada “Lumière de l’Infini” (Luz del Infinito), esta pieza ha generado gran expectativa, tanto por su profundo significado como por el multimillonario costo estimado que representa.

ESTE ES EL PRECIO DE LA CORONA DEL MISS UNIVERSO 2025

De acuerdo con reportes de medios como Imagen Televisión, el valor estimado de la corona Lumière de l’Infini asciende a los impresionantes cinco millones de dólares (US$5,000,000) .

Este costo aproximado sitúa a esta joya como una de las más valiosas en la historia reciente del concurso. Es importante señalar que, hasta el momento, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente ni por la Organización Miss Universo ni por la casa Jewelmer.

¿POR QUÉ ESTA JOYA TIENE UN VALOR TAN ELEVADO?

El alto valor de la corona se justifica plenamente en su exclusividad y diseño artesanal. La pieza destaca como la primera en ser totalmente diseñada y elaborada en Filipinas para el certamen. Jewelmer, la casa responsable, detalla que la inspiración de la joya proviene directamente de la naturaleza: los elementos esenciales, el océano y la luz. El resultado es una obra maestra que exalta la relación entre el arte humano y la belleza natural.

En cuanto a los materiales y la simbología, la corona integra perlas doradas del Mar del Sur, cultivadas por Jewelmer desde 1979, que se combinan con el trabajo meticuloso de joyeros y artesanos filipinos. El diseño incluye rayos recubiertos de diamantes que simbolizan el fuego del sol y la luz, mientras que las formas en oro evocan el encuentro de la espuma del mar con las costas. La marca enfatiza que la corona es el “orgullo de Filipinas”, al llevar consigo el espíritu de todos quienes participaron en su creación.

Además del lujo material, la corona Lumière de l’Infini representa un hito cultural. La pieza es un homenaje a la tradición local filipina, destacando la excelencia de su artesanía en alta joyería. La televisora ha destacado el monto de los cinco millones de dólares como una estimación basada en la calidad de los materiales y la producción artesanal, reforzando la exclusividad de la joya que portará la nueva soberana universal.

Entre los materiales centrales figuran las perlas doradas del Mar del Sur (Foto: Jewelmer)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES LA FINAL DEL MISS UNIVERSO 2025?

La ceremonia final de la 74 edición de Miss Universo se realiza la mañana del viernes 21 de noviembre en Tailandia, pero en América será durante la noche del jueves 20 de noviembre . A continuación, revisa los horarios desde diferentes países del mundo.

PAÍS HORARIO DE TRANSMISIÓN (NOCHE DEL JUEVES 20) México (Tiempo del Centro) 19:00 horas Perú, Colombia y Ecuador 20:00 horas Estados Unidos (Hora del Este - ET) 20:00 horas Venezuela y Bolivia 21:00 horas Argentina, Chile y Uruguay 22:00 horas España 02:00 horas (viernes 21)

¿CÓMO VER EL MISS UNIVERSO 2025 DESDE TU CELULAR O TABLET?

Para verlo en tu dispositivo móvil, lo primero es asegurarte de tener buena conexión a internet (idealmente Wi-Fi o una red 4G/5G estable) y que tu smartphone o tablet tenga la app adecuada o acceso vía navegador compatible. En Perú, por ejemplo, se menciona que se podrá ver el certamen a través del canal de YouTube oficial del evento, además del canal de televisión por cable.

Aquí va la guía paso a paso: abre tu tablet o móvil, accede a YouTube o a la aplicación oficial del concurso, busca la transmisión del Miss Universo 2025, y selecciona “ver en vivo”. Debido al huso horario—en Perú la final será a las 20:00 horas aproximadamente—asegúrate de ajustar la hora en tu dispositivo o convertir la hora local.

