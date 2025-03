Este sábado 29 de marzo se producirá un fenómeno fuera de lo común que tiene emocionados a los amantes de los eventos espaciales en los Estados Unidos. Un eclipse solar parcial provocará un efecto conocido como “doble amanecer” cuando el Sol realice su salida por el horizonte durante unos minutos para cubrir la Luna, que a su vez se interpondrá entre el astro rey y la Tierra.

Serán 13 los estados de los Estados Unidos que podrán ver el eclipse solar y cada uno tendrá un porcentaje distinto en cuanto a su intensidad. Por esta razón, se recomienda que los espectadores tomen las precauciones necesarias para observarlo como utilizar gafas especiales, binoculares o telescopios que tengan la normativa ISO 12312-2.

Horario para ver el eclipse solar parcial en los Estados Unidos

El eclipse solar parcial inicia a partir de las 6:13 am ET y finalizará desde las 7:17 am ET.

Lista de estados de Estados Unidos para ver el eclipse solar del 29 de marzo

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), los estados del noreste de Estados Unidos tendrán mejores probabilidades de observar este eclipse solar parcial con porcentajes, notablemente, altos de visibilidad que van del 86% en Maine hasta en 1% en Washington DC.

Maine: 86%

Vermont: 86%

Rhode Island: 86%

Connecticut: 86%

New Hampshire: 57%

Massachusetts: 55%

Boston: 43%

New York City: 21%

Filadelfia: 11%

Rochester: 8%

New York State: 8%

Washington D.C.: 1.2%