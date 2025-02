La Real ID es una forma de identificación más segura emitida por los gobiernos estatales en los Estados Unidos, diseñada para cumplir con los estándares establecidos por la Ley Real ID, una legislación federal. Esta normativa fue aprobada en 2005 con el objetivo de aumentar la seguridad y evitar el fraude relacionado con identificaciones. Desde el 7 de mayo de 2025, se utilizará en una variedad de situaciones, como para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales, y se diferencia de las identificaciones comunes debido a características de seguridad adicionales, como una estrella dorada en la parte superior de la tarjeta.

En 2025, los requisitos para usar la Real ID son más estrictos, lo que significa que muchas personas deberán obtener esta forma de identificación para poder realizar ciertas actividades, como abordar vuelos en el territorio nacional de EE. UU. A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor de la ley, es crucial entender cuál es la edad mínima necesaria para obtener una y qué implica este cambio para los ciudadanos.

¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA OBTENER UNA REAL ID?

Según la legislación federal vigente, cualquier persona que tenga 18 años o más necesitará una Real ID a partir del 6 de mayo de 2025 si desea volar dentro de los Estados Unidos. Este requerimiento aplica a todos aquellos que no cuenten con un pasaporte válido u otro documento aprobado por el gobierno federal. Si bien la ley establece que las personas de 18 años en adelante deben tener una Real ID para volar, no es necesario que todas las personas mayores de 18 años la obtengan de inmediato. Sin embargo, aquellos que no la posean estarán limitados a la hora de acceder a ciertos servicios.

Los menores de 18 años, por su parte, no necesitan obtener una Real ID para volar dentro del país, siempre y cuando viajen acompañados de un adulto que tenga una identificación válida. Aunque pueden obtener una Real ID si lo desean, no existe una obligación federal que lo exija. Además, los menores de 18 años pueden usar su pasaporte, una tarjeta de identificación escolar u otros documentos válidos para volar sin enfrentar restricciones.

Así se ve un documento con Real ID del estado de Nueva York (Foto: TSA / Freepik / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

PLAZOS Y CONSECUENCIAS DE NO TENER UNA REAL ID

El 6 de mayo de 2025 es la fecha límite para que los residentes de EE. UU. se aseguren de tener una Real ID si planean utilizarla para abordar vuelos nacionales o acceder a instalaciones federales. A partir de esa fecha, quienes no tengan la Real ID o un documento aprobado por el gobierno federal (como un pasaporte) no podrán abordar aviones ni ingresar a edificios federales. Es por ello que se recomienda a los ciudadanos que tomen medidas con anticipación para obtener la Real ID si aún no la tienen.