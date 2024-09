En la actualidad, donde las redes sociales tienen un papel destacado en la propagación de información, es crucial saber identificar lo auténtico de lo engañoso. Un reciente video de TikTok ha suscitado confusión entre los viajeros, sugiriendo que el equipaje de mano debe ser facturado si no cabe en la bandeja de seguridad. Esta afirmación ha alcanzado a más de un millón de usuarios, lo que ha generado incertidumbre respecto a las normativas de equipaje en los aeropuertos.

Para aclarar esta situación, es importante destacar que ni el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) ni otros aeropuertos internacionales han realizado cambios en sus reglamentos sobre equipaje documentado. Las normas vigentes siguen siendo las mismas, y la necesidad de documentar una maleta depende de sus dimensiones y peso, no de su capacidad para caber en la bandeja de seguridad.

Los aeropuertos suelen ser muy estrictos en sus reglas (Foto: EFE)

¿EL EQUIPAJE DE MANO QUE NO ENTRA EN LA BANDEJA DEBE SER DOCUMENTADO?

La bandeja de revisión, que comúnmente es de color gris, se utiliza exclusivamente para escanear artículos de mano, como bolsas, dispositivos electrónicos y objetos metálicos. Una vez que estos elementos son verificados y considerados seguros, los pasajeros pueden proceder a la sala de espera de su vuelo.

Entonces, ¿cuándo realmente debes documentar tu equipaje de mano? La regla es clara: si tu maleta excede las dimensiones permitidas por la aerolínea con la que viajas, deberás documentarla en el mostrador correspondiente. Por lo general, las medidas estándar son de aproximadamente 55x40x25 centímetros y un peso de hasta 10 kg. en aerolíneas como Aeroméxico. Esto significa que, para evitar problemas, es esencial asegurarse de que tu equipaje quepa en los compartimentos designados, ya sea en la parte superior del avión o debajo del asiento.

Adicionalmente, si llevas líquidos, geles o aerosoles que superen los 100 ml (3.4 oz.), estos deben ser transportados en el equipaje documentado, ya que no están permitidos en la cabina. En conclusión, es importante desmentir la información errónea que circula en redes sociales: el equipaje de mano solo deberá documentarse si excede las medidas o el peso establecidos por la aerolínea, no porque no quepa en la bandeja de revisión. Viajar informado es clave para disfrutar de una experiencia sin contratiempos.