A veces pareciera que no pasa una semana sin que escuchemos algo nuevo sobre el futuro del Seguro Social. Entre rumores de recortes, cambios en la edad de jubilación y posibles aumentos de impuestos, es fácil sentirse abrumado, confundido y hasta un poco frustrado y créeme que te entiendo, pues a nadie le gustaría atravesar una situación similar.

Y es que el Seguro Social no es un tema menor. Estamos hablando del programa que, para millones de estadounidenses, representa una parte vital de sus ingresos en la jubilación. Por eso, cuando comienzan a circular noticias sobre posibles ajustes fiscales, es normal que salten las alarmas. Pero antes de entrar en pánico, vale la pena mirar más de cerca lo que está pasando realmente.

EL PROBLEMA NO ES LA QUIEBRA, SINO EL DÉFICIT

Vamos a empezar aclarando algo importante: no, el Seguro Social no va a quebrar. Este programa tiene una fuente de ingresos sólida: los impuestos sobre la nómina. Mientras haya personas trabajando y contribuyendo, el sistema seguirá funcionando. Lo que sí es cierto es que enfrenta un serio déficit de entrada. ¿La razón principal? El retiro masivo de la generación del baby boom y la falta de suficientes trabajadores jóvenes que los reemplacen.

Esto significa que, en unos 10 años, si no se toman medidas, los fondos fiduciarios del Seguro Social podrían agotarse. En ese escenario, el programa aún tendría ingresos, pero no serían suficientes para cubrir el 100% de las prestaciones actuales. Se estima que podrían reducirse en un 20 % aproximadamente. Y, créeme, eso no es una idea lejana ni un temor infundado: es una posibilidad real y ya está sobre la mesa de discusión en el Congreso.

El Seguro Social está presentando un déficit significativo desde hace unos cuantos años (Foto: Freepik) ×

¿SUBIR LOS IMPUESTOS?

Ahora bien, ¿qué soluciones tienen los legisladores para evitar estos recortes? Una de las más debatidas es aumentar los impuestos de la Seguridad Social. Y sí, como puedes imaginar, es una propuesta que genera bastante polémica. De hecho, según una encuesta reciente del Employee Benefit Research Institute, un 39 % de los trabajadores ya está preocupado por la posibilidad de que suban los impuestos.

Esta preocupación no es exagerada. Hoy en día, la fuerza laboral paga un 12,4 % de sus ingresos al Seguro Social (dividido entre el empleado y el empleador, o completo si eres autónomo). Si ese porcentaje subiera, todos lo sentirían directamente en sus bolsillos.

OTRA OPCIÓN

Pero no todo se trata de subir la tasa de impuestos. También está sobre la mesa la idea de aumentar el límite salarial sujeto a impuestos del Seguro Social. Actualmente, ese límite es de US$176,100 dólares anuales, lo que significa que cualquier entrada que supere esa cifra no paga impuestos del Seguro Social. Si se sube ese umbral —o incluso se eliminara— los que tienen mayores ingresos aportarían más al sistema.

A simple vista, esto podría parecer una solución justa: que quienes más ganan contribuyan más. Pero no es tan sencillo. Si se aumenta el límite sin aumentar la prestación máxima, se rompe la proporcionalidad del programa. Y si se aumentan ambas cosas, es difícil estimar si realmente se ganaría dinero neto para evitar los recortes.

¿Y SI CAMBIAN LA EDAD DE JUBILACIÓN?

Otra medida que se está considerando es aumentar la edad para recibir las prestaciones completas del Seguro Social. Hoy en día, depende del año de nacimiento, pero en general está entre los 66 y 67 años. La idea sería retrasar esa edad uno o dos años más, para que las personas comiencen a cobrar más tarde y por menos tiempo.

Esta opción también tiene sus complicaciones, especialmente para aquellos con trabajos físicamente exigentes o condiciones de salud que hacen difícil trabajar hasta tan avanzada edad. No es una solución ideal, pero está sobre la mesa.

El cambio de la edad de jubilación podría ser una solución, pero también afronta algunas consecuencias (Foto: Seguro Social de Estados Unidos) ×

LA PRESIÓN SOBRE EL CONGRESO

Los legisladores de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, están bajo una fuerte presión para encontrar una solución. La idea de dejar que el Seguro Social se desmorone no es políticamente viable. Pero tampoco lo es imponer impuestos impopulares. Es una cuerda floja, y no va a ser fácil de cruzar.

Sea cual sea el camino que elijan, lo cierto es que el tiempo corre. Y mientras tanto, tú y yo, como millones de otros trabajadores, seguimos contribuyendo con la esperanza de que el sistema funcione cuando más lo necesitemos.