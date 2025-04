La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) confirmó que no se pospondrá una vez más la implementación de la Real ID. De esta manera, la oficina ya tiene la fecha de inicio de vigencia de este documento para los vuelos domésticos y el ingreso a entidades federales. Entérate de los detalles en esta nota.

¿CUÁNDO SERÁ LA FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA DE LA REAL ID?

A partir del 7 de mayo de 2025, esta identificación Real ID será obligatoria para pasar por los controles de seguridad en los aeropuertos de todo Estados Unidos. La medida se enmarca dentro de la ley aprobada por el Congreso en 2005, que ha sido retrasada en múltiples ocasiones, y ahora será aplicada por orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“La secretaria Noem y la Administración Trump están implementando la Ley Real ID de 2005 y sus regulaciones el 7 de mayo, según lo ordenado por el Congreso y el pueblo estadounidense”, declaró Adam Stahl, funcionario de la TSA, sobre este documento que aumentará la seguridad en las credenciales o licencias de conducir.

“El requisito de la Ley Real ID refuerza la seguridad al dificultar la falsificación de identificaciones fraudulentas, lo que frustra a delincuentes y terroristas”, afirmó la agencia. “La TSA implementará la Ley Real ID de manera eficaz y eficiente, garantizando la seguridad de los pasajeros y trabajando para minimizar las interrupciones operativas en los aeropuertos”, agregó.

La Real ID es una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal que funciona como una forma de identificación reconocida por el gobierno federal (Crédito: New York State DMV / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

LA TSA NO ACEPTARÁ OTRA IDENTIFICACIÓN ESTATAL

La TSA advirtió que, a partir del 7 de mayo de 2025, los oficiales no aceptarán identificaciones estatales que no cumplan con los requisitos de la Ley Real ID. Esto significa que las licencias de conducir regulares ya no serán válidas para abordar vuelos domésticos. Sin embargo, otras formas de identificación, como el pasaporte, seguirán siendo aceptadas para los controles de seguridad en los aeropuertos.

“Todos los pasajeros de aerolíneas mayores de 18 años, incluidos los miembros de TSA PreCheck®, deben presentar una identificación que cumpla con la Ley REAL ID u otra identificación aceptable, como un pasaporte, en los controles de seguridad de la TSA”, explicó la agencia.

Incluso se señaló que los inmigrantes indocumentados que busquen abordar un avión para salir voluntariamente del país, a través de la aplicación CBP Home, no se les impedirá embarcarse. “A los extranjeros que se encuentren ilegalmente en EE.UU. y se autodeporten voluntariamente en vuelos internacionales no se les negará el embarque bajo este requisito”, indicó la TSA.

Eso sí, si un pasajero intenta tomar un vuelo con una licencia de conducir que no sea Real ID, podría enfrentar revisiones adicionales. “Los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con la normativa REAL ID y que no tengan otra alternativa aceptable (por ejemplo, pasaporte) podrían sufrir retrasos, revisiones adicionales y la posibilidad de que se les niegue el acceso al control de seguridad”, reiteró la agencia.

Real ID se puede tramitar en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cualquier estado (Crédito: AFP)