Si sueles viajar dentro de los Estados Unidos, es importante que tomes nota de un nuevo requisito que entrará en vigor en 2025. A partir del 7 de mayo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo aceptarán documentos de identificación que cumplan con los estándares de la ley Real ID. Esto significa que las licencias de conducir que no cumplan con estos lineamientos dejarán de ser válidas para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales.

La ley Real ID fue aprobada por el Congreso en 2005 en respuesta a una recomendación de la Comisión del 11 de septiembre. Su objetivo es reforzar la seguridad en la emisión de documentos de identidad, estableciendo estándares mínimos para la producción de licencias de conducir y tarjetas de identificación. De esta manera, el gobierno busca garantizar que estos documentos sean más difíciles de falsificar y que ofrezcan un mayor nivel de seguridad.

Si tu licencia tiene una estrella en la esquina superior derecha, significa que ya es una Real ID (Crédito: U.S. Department of Homeland Security / AFP / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA VIAJAR EN AVIÓN DENTRO DE EE. UU. EN 2025

Para poder viajar en avión dentro de EE.UU. a partir de mayo de 2025, los pasajeros deberán presentar una licencia o tarjeta de identificación emitida por un estado que cumpla con los estándares de Real ID.

Estas licencias incluirán una marca de estrella o, en algunos casos, una bandera estadounidense. Además, algunos estados, como Washington, Michigan, Minnesota, Nueva York y Vermont, emiten licencias de conducir mejoradas (EDL) que también serán aceptadas como documentos válidos.

Si no cuentas con una licencia Real ID o EDL, aún puedes utilizar otros documentos aceptados por la TSA, como los siguientes:

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU.

Tarjeta de residente permanente.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Tarjeta de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Tarjeta de cruce de frontera.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Licencia de conducir provincial canadiense.

Tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (I-766).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de identificación para veteranos (VHIC).

Real ID se puede tramitar en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cualquier estado (Crédito: AFP)

¿CÓMO OBTENER UNA IDENTIFICACIÓN REAL ID?

Obtener una tarjeta de identificación Real ID es un proceso relativamente sencillo, pero requiere documentación específica. Para solicitarla, debes visitar el sitio web de la agencia de licencias de conducir de tu estado y revisar los requisitos.

Generalmente, se solicita comprobante de nombre legal completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, dos comprobantes de domicilio de residencia principal y prueba de estatus legal en Estados Unidos. Algunos estados pueden requerir documentación adicional, por lo que es recomendable verificar con anticipación.

¿QUÉ PASA SI NO PRESENTO UNA REAL ID?

Si un viajero llega al puesto de control del aeropuerto sin una Real ID o una forma de identificación aceptable, no se le permitirá el acceso a la zona de embarque. La TSA ha advertido que no habrá excepciones a esta regla y que los pasajeros que no cumplan con los requisitos no podrán abordar sus vuelos. Para evitar inconvenientes, se recomienda tramitar la Real ID con suficiente anticipación y asegurarse de llevar una identificación válida en cada viaje.