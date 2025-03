Es muy común ver, mientras uno está en el aeropuerto, diferentes personas que llevan sus maletas forradas de plásticos y otras que van a las máquinas para embalar su equipaje antes de abordar el avión. Y aunque no es un requisito obligatorio, muchos viajeros se sienten más seguros con sus pertenencias de esa forma, ya sea porque llevan artículos frágiles o porque es más fácil reconocer su valija a la hora de recogerla.

Maletas forradas de plástico en el aeropuerto. (Foto: Getty)

¿QUÉ DICE LA TSA SOBRE ENVOLVER EL EQUIPAJE EN PLÁSTICO?

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) no tiene una postura a favor ni en contra de que los pasajeros envuelvan su equipaje en plástico a la hora de abordar el avión. En una entrevista con Travel & Leisure, las representantes de esa área, Saraiah Davis y Lorie Dankers, explicaron que las maletas envueltas pasan por los mismos controles de seguridad que aquellas que no lo están. incluso siendo abiertas y revisadas.

En la mayoría de los casos, la maleta no será reenvuelta, y el mejor escenario es que se le coloque cinta adhesiva. Sin embargo, cabe destacar que esto solo ocurre en aproximadamente el 5% de los equipajes, por lo que las probabilidades de que tu valija envuelta llegue al avión sin problemas son altas.

En cuanto a las preocupaciones sobre que el personal del aeropuerto pueda robar cosas o añadir artículos no deseados en el equipaje, este no es un problema tan grande como algunos podrían pensar. Según Davis, cuando la TSA abre una maleta para inspeccionar su contenido, el personal que lo hace está bajo vigilancia por cámaras de CCTV, lo que disuade a cualquiera que pueda sentirse tentado a robar.

LOS AEROPUERTOS OFRECEN ESTE SERVICIO DE IGUAL FORMA

Para la TSA, envolver las maletas es solo otro obstáculo que debe sortearse si una maleta necesita ser abierta por alguna sospecha, forrar tu equipaje no lo evitará. Sin embargo, muchos aeropuertos alientan a los pasajeros a envolver con plástico sus maletas.

Empresas como Secure Wrap y Bags to Go han establecido estaciones de envolvimiento en aeropuertos de todo el mundo. Los precios varían según la ubicación y el tipo de equipaje a envolver. Algunas incluso tienen tarifas especiales para artículos no convencionales, pero aprobados para viajar en avión. En general, el costo suele estar entre $15 y $40 por maleta.

Una persona envolviendo su equipaje. (Foto: Viajar.El Periodico)