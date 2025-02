En la actualidad, la problemática fronteriza en Estados Unidos sigue siendo uno de los temas más controversiales y debatidos en la política del país e incluso internacionalmente. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, tanto en su primer mandato como en este segundo periodo que inició en 2025, las medidas hacia los inmigrantes indocumentados se han vuelto cada vez más estrictas. Su enfoque ha estado marcado por un endurecimiento de las políticas migratorias, buscando frenar la entrada de ilegales y sancionar a aquellos que ya se encuentran dentro del territorio estadounidense. Con la implementación de nuevas normal, especialmente la obligación de “registrarse” ante las autoridades, la nueva administración ha dejado claro su compromiso con una postura implacable frente a la inmigración irregular.

Este 25 de febrero de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó la implementación de una nueva norma obligatoria que afecta a todos los inmigrantes indocumentados. Esta regla tiene como objetivo obligar a los extranjeros a registrarse en el gobierno de Estados Unidos, una medida que podría generar consecuencias severas, como cargos criminales y la deportación de quienes no cumplan con el proceso.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos es la agencia federal que supervisa la inmigración legal en ese país (Foto: USCIS)

EL REGISTRO DE EXTRANJEROS Y SU CONTEXTO HISTÓRICO

El “Requisito de registro de extranjeros” no es una medida completamente nueva, ya que tiene raíces en una ley de hace más de 80 años. Esta legislación, conocida como la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, fue la primera vez que el gobierno de Estados Unidos implementó un sistema de este tipo para todos los no ciudadanos en el país. Sin embargo, con el paso del tiempo, el proceso se fue adaptando y excluyendo a varios grupos de personas, lo que dejó a muchos indocumentados fuera de dicho registro.

La nueva orden ejecutiva de Trump, emitida en enero de 2025, establece que todos los inmigrantes indocumentados deben registrarse de manera formal con las autoridades migratorias, cumpliendo con los requisitos de registro establecidos por la ley de 1940. Esta medida, que se enmarca en las políticas antiinmigrantes del presidente, ha sido objeto de controversia, especialmente por su similitud con otras decisiones históricas de discriminación racial y nacional, como el registro forzoso de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

DETALLES DE LA NUEVA NORMA DE REGISTRO

USCIS publicó una versión actualizada del “Requisito de Registro de Extranjeros”, que afecta a todos aquellos inmigrantes que no han sido empadronados previamente. La normativa establece que los extranjeros de 14 años o más que no hayan sido registrados al solicitar una visa o durante su permanencia en los Estados Unidos, deben completar el proceso y la toma de huellas digitales. La medida afecta principalmente a los indocumentados, quienes hasta ahora no habían tenido un procedimiento claro para cumplir con esta obligación.

Los detalles de la nueva norma son los siguientes:

¿A quiénes afecta? La norma impacta a todos los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal. Esto incluye a aquellos que ingresaron sin inspección, visitantes canadienses que no fueron registrados al entrar por un puerto terrestre, y personas que han solicitado beneficios sin haber sido formalmente registradas.

La norma impacta a todos los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal. Esto incluye a aquellos que ingresaron sin inspección, visitantes canadienses que no fueron registrados al entrar por un puerto terrestre, y personas que han solicitado beneficios sin haber sido formalmente registradas. ¿Qué se requiere? Los inmigrantes deben completar un registro en línea en el sitio web de USCIS y someterse a la toma de huellas digitales. Además, se exige que los padres o tutores de menores de 14 años también completen este proceso en su nombre.

Los inmigrantes deben completar un registro en línea en el sitio web de USCIS y someterse a la toma de huellas digitales. Además, se exige que los padres o tutores de menores de 14 años también completen este proceso en su nombre. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? El incumplimiento de esta nueva normativa podría acarrear sanciones civiles y penales, incluida la detención y la deportación. De esta forma, la orden ejecutiva pone a los inmigrantes en una situación de vulnerabilidad, ya que su omisión podría derivar en cargos criminales.

El incumplimiento de esta nueva normativa podría acarrear sanciones civiles y penales, incluida la detención y la deportación. De esta forma, la orden ejecutiva pone a los inmigrantes en una situación de vulnerabilidad, ya que su omisión podría derivar en cargos criminales. ¿Cómo Registrarse? A partir del 25 de febrero de 2025, los extranjeros que deben registrarse deben crear una cuenta en línea en el portal de USCIS. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también ha informado que pronto se lanzará un formulario y un proceso detallado para completar el registro. Aunque USCIS aún no ha puesto en marcha el sistema de registro, se espera que pronto se haga oficial y que la información sobre los pasos a seguir sea de fácil acceso.

UNA ORDEN CON CONTROVERSIA Y QUE PODRÍA TRAER CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LOS INMIGRANTES

La orden ejecutiva de Trump, titulada “Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión”, forma parte de su enfoque hacia la inmigración, el cual ha sido muy criticado tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En la orden se establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado deben trabajar en conjunto para garantizar el cumplimiento del registro obligatorio, priorizando la aplicación de leyes migratorias tanto civiles como penales.

La implementación de esta medida es vista por muchos como un paso más en la política de mano dura de Trump contra los inmigrantes indocumentados. Su administración ha reiterado en varias ocasiones su objetivo de reducir el número de inmigrantes en el país, a través de medidas drásticas como la construcción de un muro fronterizo, la expansión de detenciones y, ahora, el registro obligatorio.

Para los inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos, la nueva norma puede representar un desafío significativo. Muchos de ellos han vivido en el país durante años sin haber tenido la oportunidad de regularizar su estatus migratorio, y ahora se enfrentan a la posibilidad de ser detenidos y deportados si no cumplen con esta obligación de registro.

Además, la medida puede generar miedo y desconfianza entre la comunidad inmigrante, quienes ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad debido a su estatus. La falta de información clara sobre cómo proceder para cumplir con el registro, sumada a la complejidad del proceso migratorio, puede desencadenar un ambiente de incertidumbre y temor entre los afectados.