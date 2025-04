Si eres de los que usa aplicaciones para transferir dinero de manera rápida, seguro ya has oído hablar de Zelle y Venmo. Ambas han sido super populares en los últimos años, pero a pesar de que ofrecen servicios similares, hay varios aspectos en los que se diferencian. Si eres un usuario habitual de estas plataformas, tal vez ya te has preguntado: “¿Cuál es la mejor opción para mí?” O incluso, “¿Qué pasará con Zelle ahora que está cerrando su aplicación independiente?” Bueno, te cuento un poco de todo para que tengas claro qué está pasando y cuál de estas opciones se adapta mejor a tus necesidades.

Primero, me imagino que, si has usado Zelle, sabes lo rápido que es hacer una transferencia directamente desde tu banco. Es casi como enviar un mensaje de texto: sencillo, rápido y sin complicaciones. Pero resulta que está en proceso de cerrar su aplicación independiente para el 1 de abril de 2025. ¿Por qué? Pues, parece que la mayoría de los usuarios ya realizan sus pagos a través de la plataforma de sus bancos, lo que hace que la app en sí misma sea redundante. Así que, si eres de los que la usa a través de su banco, no tienes que preocuparte, ¡puedes seguir usándolo!

Por otro lado, Venmo sigue siendo un peso pesado en el mundo de los pagos móviles. Es una aplicación que, además de permitir transferencias de dinero, le añade un toque social con comentarios, emojis y hasta GIFs en las transacciones. Pero, aunque también se usa mucho, funciona de una manera ligeramente diferente a Zelle, sobre todo en el proceso de transferencia de dinero y en los tiempos de espera.

En este artículo, quiero compartir contigo las principales diferencias entre las dos apps para que puedas tomar una decisión informada sobre cuál es la opción más conveniente para ti. Así que, ya sea que seas un fanático de Zelle o estés más familiarizado con Venmo, te explico todo para que lo tengas claro.

Zelle te permite hacer transferencias bancarias inmediatas (Foto: Zelle)

DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE ZELLE Y VENMO

Velocidad de las transferencias

Zelle: La gran ventaja de Zelle es la transferencia instantánea. Cuando envías dinero, este llega directamente a la cuenta bancaria del destinatario en minutos, ¡sin esperar! Es una opción ideal para quienes necesitan que el dinero llegue rápido.

La gran ventaja de Zelle es la transferencia instantánea. Cuando envías dinero, este llega directamente a la cuenta bancaria del destinatario en minutos, ¡sin esperar! Es una opción ideal para quienes necesitan que el dinero llegue rápido. Venmo: El dinero no se transfiere directamente a la cuenta bancaria del destinatario. En lugar de eso, el saldo de la persona se deposita en su cuenta de Venmo, y para mover esos fondos a su banco, puede tardar entre uno y tres días hábiles. Si necesitas hacer un retiro inmediato, Venmo ofrece una opción de “transferencia instantánea”, pero tiene un costo adicional.

Conexión con cuentas bancarias

Zelle: Funciona directamente con tu banco. De hecho, está integrado en las aplicaciones de la mayoría de los bancos (más de 2200 en EE. UU.), lo que significa que no necesitas descargar una app adicional si tu banco ya la ofrece. Solo necesitas tener un número de teléfono o correo electrónico vinculado a tu cuenta bancaria.

Funciona directamente con tu banco. De hecho, está integrado en las aplicaciones de la mayoría de los bancos (más de 2200 en EE. UU.), lo que significa que no necesitas descargar una app adicional si tu banco ya la ofrece. Solo necesitas tener un número de teléfono o correo electrónico vinculado a tu cuenta bancaria. Venmo: Aunque también te permite vincular tu cuenta bancaria o tarjeta de débito, no está directamente integrado con la mayoría de los bancos. Esto significa que las transacciones no son tan inmediatas como las de Zelle. Venmo funciona como una especie de “billetera digital” en la que debes mantener saldo o hacer transferencias de vez en cuando.

Costos y comisiones

Zelle: Es completamente gratis para enviar o recibir dinero. No tiene cargos adicionales por las transferencias, lo que la convierte en una opción ideal para quien quiere evitar comisiones.

Es completamente gratis para enviar o recibir dinero. No tiene cargos adicionales por las transferencias, lo que la convierte en una opción ideal para quien quiere evitar comisiones. Venmo: Aunque enviar dinero entre amigos es gratuito, Venmo cobra comisiones si decides usar una tarjeta de crédito para pagar, o si optas por hacer una transferencia instantánea a tu cuenta bancaria. Estas comisiones suelen ser del 3% para tarjetas de crédito y alrededor del 1% por transferencias instantáneas.

Funciones adicionales

Zelle: Aquí lo importante es la simplicidad. Zelle no tiene tantas opciones divertidas como Venmo, pero es eficaz para lo que fue creado: transferir dinero rápidamente entre cuentas bancarias. Si solo necesitas enviar o recibir pagos, Zelle lo hace de forma eficiente, sin complicaciones.

Aquí lo importante es la simplicidad. Zelle no tiene tantas opciones divertidas como Venmo, pero es eficaz para lo que fue creado: transferir dinero rápidamente entre cuentas bancarias. Si solo necesitas enviar o recibir pagos, Zelle lo hace de forma eficiente, sin complicaciones. Venmo: En cambio, Venmo tiene un toque social. Puedes agregar comentarios, emojis, y hasta compartir tus transacciones con amigos, como si estuvieras en una red social. Además, permite dividir gastos entre amigos, lo cual es muy útil si estás en un grupo y necesitas repartir cuentas de restaurantes, eventos, etc.

Seguridad y estafas