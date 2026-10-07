San Francisco cuenta con una red de organizaciones comunitarias que ofrecen comidas y comestibles gratuitos a personas que necesitan ayuda alimentaria. Para el fin de semana del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026, existen diferentes alternativas distribuidas por la ciudad, aunque las condiciones de acceso varían según cada punto.
Cada organización cuenta con sus propios requisitos, por lo que se recomienda comunicarse con cada lugar antes de acudir para confirmar que haya alimentos disponibles y verificar el horario.
Puntos con alimentos gratis el viernes 9 de octubre
Durante el viernes hay varias opciones. Booker T. Washington, ubicado en 800 Presidio Ave., ofrece comestibles y comidas de 3:30 p. m. a 6 p. m.; está dirigido a residentes de los códigos postales 94115 o 94102, o a personas que tengan un hijo en un programa extracurricular. District 10 Community Market, en 5030 3rd St., funciona de 1 p. m. a 6 p. m., aunque tiene requisitos de elegibilidad propios.
También el viernes, Farming Hope: Refettorio San Francisco, en 690 Van Ness Ave., distribuye comestibles de 2 p. m. a 4:30 p. m. El acceso requiere recomendación de organizaciones asociadas.
Otra alternativa es The Richmond Neighborhood Center, en 741 30th Ave., que ofrece comestibles de 1 p. m. a 3:30 p. m. a residentes del código postal 94121. Para adultos mayores y personas con discapacidad también está disponible el servicio de comidas del Chinatown YMCA, en 855 Sacramento St., de 10 a. m. a 1 p. m.
|Fecha
|Punto de distribución
|Dirección
|Horario
|Requisito
|Viernes 9
|Booker T. Washington
|800 Presidio Ave.
|3:30–6 p. m.
|94115/94102 o hijo en programa extracurricular
|Viernes 9
|District 10 Community Market
|5030 3rd St.
|1–6 p. m.
|Consultar elegibilidad
|Viernes 9
|Farming Hope: Refettorio SF
|690 Van Ness Ave.
|2–4:30 p. m.
|Recomendación de organización asociada
|Viernes 9
|Richmond Neighborhood Center
|741 30th Ave.
|1–3:30 p. m.
|Residente de 94121
|Viernes 9
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento St.
|10 a. m.–1 p. m.
|Mayores de 60 o adultos con discapacidad
Opciones de comida gratis el sábado 10
El sábado 10 de octubre también hay alternativas. Mission Action: The Little Market, ubicado en 1050 South Van Ness Ave., ofrece comestibles de 12 p. m. a 4 p. m. y está destinado a residentes del código postal 94110. Para quienes buscan una comida preparada, Mother Brown’s Dining Room, en 2111 Jennings St., ofrece servicio los sábados y domingos de 7 a. m. a 9 a. m. y de 4 p. m. a 6 p. m. El servicio está abierto a todos.
¿Dónde conseguir comida gratis el domingo 11?
El domingo 11 también funciona Mother Brown’s Dining Room, con los mismos horarios de 7 a. m. a 9 a. m. y de 4 p. m. a 6 p. m. Otra alternativa es St. Anthony’s Dining Room, en 121 Golden Gate Ave., que ofrece comidas todos los días de 7 a. m. a 8 a. m., de 10 a. m. a 1:30 p. m. y de 2 p. m. a 3 p. m. En ambos casos, la información oficial indica que las comidas están disponibles para todos.
|Fecha
|Punto de distribución
|Dirección
|Horario
|Requisito
|Sábado 10
|Mission Action: The Little Market
|1050 South Van Ness Ave.
|12–4 p. m.
|Comestibles
|Sábado 10
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings St.
|7–9 a. m. / 4–6 p. m.
|Comidas
|Domingo 11
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings St.
|7–9 a. m. / 4–6 p. m.
|Comidas
|Domingo 11
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Ave.
|7–8 a. m. / 10 a. m.–1:30 p. m. / 2–3 p. m.
|Comidas
La red del San Francisco-Marin Food Bank también permite localizar despensas y otros programas de asistencia alimentaria en San Francisco. Su buscador incluye opciones de comestibles gratuitos semanales, cajas mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y ayuda para solicitar CalFresh. La organización señala que atiende a residentes independientemente de su estatus migratorio.
Antes de dirigirse a cualquiera de estos puntos entre el 9 y el 11 de octubre, es importante comprobar directamente con la organización la disponibilidad de alimentos y el horario del día.
Los servicios pueden tener requisitos específicos de residencia, edad, discapacidad u otras condiciones, por lo que cumplir con el horario publicado no necesariamente garantiza el acceso. La ciudad de San Francisco recomienda precisamente confirmar estos detalles antes de acudir.