San Francisco cuenta con distintos puntos donde se ofrecen comidas y comestibles gratuitos durante el fin de semana del 9 al 11 de octubre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
San Francisco cuenta con distintos puntos donde se ofrecen comidas y comestibles gratuitos durante el fin de semana del 9 al 11 de octubre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes
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cuenta con una red de organizaciones comunitarias que ofrecen comidas y comestibles gratuitos a personas que necesitan ayuda alimentaria. Para el fin de semana del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026, existen diferentes alternativas distribuidas por la ciudad, aunque las condiciones de acceso varían según cada punto.

Cada organización cuenta con sus propios requisitos, por lo que se recomienda comunicarse con cada lugar antes de acudir para confirmar que haya alimentos disponibles y verificar el horario.

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Puntos con alimentos gratis el viernes 9 de octubre

Durante el viernes hay varias opciones. Booker T. Washington, ubicado en 800 Presidio Ave., ofrece comestibles y comidas de 3:30 p. m. a 6 p. m.; está dirigido a residentes de los códigos postales 94115 o 94102, o a personas que tengan un hijo en un programa extracurricular. District 10 Community Market, en 5030 3rd St., funciona de 1 p. m. a 6 p. m., aunque tiene requisitos de elegibilidad propios.

También el viernes, Farming Hope: Refettorio San Francisco, en 690 Van Ness Ave., distribuye comestibles de 2 p. m. a 4:30 p. m. El acceso requiere recomendación de organizaciones asociadas.

Otra alternativa es The Richmond Neighborhood Center, en 741 30th Ave., que ofrece comestibles de 1 p. m. a 3:30 p. m. a residentes del código postal 94121. Para adultos mayores y personas con discapacidad también está disponible el servicio de comidas del Chinatown YMCA, en 855 Sacramento St., de 10 a. m. a 1 p. m.

FechaPunto de distribuciónDirecciónHorarioRequisito
Viernes 9Booker T. Washington800 Presidio Ave.3:30–6 p. m.94115/94102 o hijo en programa extracurricular
Viernes 9District 10 Community Market5030 3rd St.1–6 p. m.Consultar elegibilidad
Viernes 9Farming Hope: Refettorio SF690 Van Ness Ave.2–4:30 p. m.Recomendación de organización asociada
Viernes 9Richmond Neighborhood Center741 30th Ave.1–3:30 p. m.Residente de 94121
Viernes 9Chinatown YMCA855 Sacramento St.10 a. m.–1 p. m.Mayores de 60 o adultos con discapacidad

Opciones de comida gratis el sábado 10

El sábado 10 de octubre también hay alternativas. Mission Action: The Little Market, ubicado en 1050 South Van Ness Ave., ofrece comestibles de 12 p. m. a 4 p. m. y está destinado a residentes del código postal 94110. Para quienes buscan una comida preparada, Mother Brown’s Dining Room, en 2111 Jennings St., ofrece servicio los sábados y domingos de 7 a. m. a 9 a. m. y de 4 p. m. a 6 p. m. El servicio está abierto a todos.

Algunos lugares tienen requisitos de residencia o están dirigidos a determinados grupos de personas. (Foto referencial: Magnific)
Algunos lugares tienen requisitos de residencia o están dirigidos a determinados grupos de personas. (Foto referencial: Magnific)

¿Dónde conseguir comida gratis el domingo 11?

El domingo 11 también funciona Mother Brown’s Dining Room, con los mismos horarios de 7 a. m. a 9 a. m. y de 4 p. m. a 6 p. m. Otra alternativa es St. Anthony’s Dining Room, en 121 Golden Gate Ave., que ofrece comidas todos los días de 7 a. m. a 8 a. m., de 10 a. m. a 1:30 p. m. y de 2 p. m. a 3 p. m. En ambos casos, la información oficial indica que las comidas están disponibles para todos.

FechaPunto de distribuciónDirecciónHorarioRequisito
Sábado 10Mission Action: The Little Market1050 South Van Ness Ave.12–4 p. m.Comestibles
Sábado 10Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings St.7–9 a. m. / 4–6 p. m.Comidas
Domingo 11Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings St.7–9 a. m. / 4–6 p. m.Comidas
Domingo 11St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Ave.7–8 a. m. / 10 a. m.–1:30 p. m. / 2–3 p. m.Comidas

La red del San Francisco-Marin Food Bank también permite localizar despensas y otros programas de asistencia alimentaria en San Francisco. Su buscador incluye opciones de comestibles gratuitos semanales, cajas mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y ayuda para solicitar CalFresh. La organización señala que atiende a residentes independientemente de su estatus migratorio.

Antes de dirigirse a cualquiera de estos puntos entre el 9 y el 11 de octubre, es importante comprobar directamente con la organización la disponibilidad de alimentos y el horario del día.

Los servicios pueden tener requisitos específicos de residencia, edad, discapacidad u otras condiciones, por lo que cumplir con el horario publicado no necesariamente garantiza el acceso. La ciudad de San Francisco recomienda precisamente confirmar estos detalles antes de acudir.

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