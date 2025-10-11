Las luces de Las Vegas vuelven a encenderse para recibir a los mejores fisicoculturistas del planeta en la edición número 61 del Mr. Olympia 2025, que se celebra entre el 9 y el 12 de octubre en el Resorts World Las Vegas. Este evento, organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), representa el máximo escenario del deporte a nivel mundial, con atletas de élite compitiendo por los títulos más prestigiosos del año.

La categoría Mr. Olympia Open es la más esperada por los fanáticos y la que define al mejor cuerpo del planeta. En 2024, el británico Samson Dauda se llevó por primera vez el título y ahora regresa para defenderlo ante rivales de alto nivel como Derek Lunsford y Hadi Choopan, ambos ex campeones que buscan recuperar la corona. El ganador de esta categoría se lleva un premio de 400.000 dólares estadounidenses y un lugar en la historia del fisicoculturismo.

El torneo incluye once divisiones, desde Classic Physique hasta Bikini Olympia, pasando por categorías adaptadas como Wheelchair Olympia. Cada una tiene sus propias reglas de evaluación, priorizando la simetría, estética, proporción muscular y presentación escénica. Este formato garantiza una competencia intensa y variada, con atletas de todo el mundo mostrando años de trabajo y disciplina sobre el escenario.

Joe Weider’s Fitness and Performance Weekend, the most prestigious fitness industry showcase event in the world. Held annually in Las Vegas, tickets and sponsorships for the Olympia Expo and the Mr. Olympia contest are now available. | Photo by olympiaproductions.com

¿Quién ganó el Mr. Olympia Open 2025?

(Aquí se actualizará el resultado y nombre del campeón una vez anunciado oficialmente durante la final del evento en Las Vegas.)

PUESTO NOMBRE PAÍS PRE-JUZGAMIENTO FINALES TOTAL 1 Keone Pearson USA 5 -- 5 2 Shaun Clarida USA 10 -- 10 3 Lucas Garcia Brazil 16 -- 16 4 Nihat Kaya Turkey 19 -- 19 5 Courage Opara USA 27 -- 27 6 Kerrith Bajjo USA 28 -- 28 7 Francisco Barrios Vlk Brazil 36 -- 36 8 Vitor Alves Porto De Oliveira Brazil 40 -- 40 9 Marco Ruz France 43 -- 43 10 Giuseppe Zagarella Italy 51 -- 51 11 Luiz Esteves Brazil 55 -- 55 12 Frankie Mercado USA 60 -- 60 13 Jose Maria Mete Bueriberi Spain 64 -- 64 14 Sung Yeop Jang South Korea 70 -- 70 15 Mazin Al Rahbi Oman 76 -- 76 16 Radoslav Angelov Bulgaria 80 -- 80 16 Lucas Coelho Brazil 80 -- 80 16 Roman Iushchenko Ukraine 80 -- 80 16 Ching Chieh Lin Taiwan, China 80 -- 80 16 Samir Troudi Sweden 80 -- 80

Conoce todos los ganadores del Mr. Olympia 2025 en las diferentes categorías y sigue los resultados en directo del viernes 10 al sábado 11 de octubre. (Fotos: Men's Health / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Qué más debes saber sobre el evento y los clasificados?

El Mr. Olympia 2025 reúne a los principales exponentes del fisicoculturismo profesional, con 20 atletas clasificados a la categoría Open. Entre ellos destacan Hadi Choopan (Irán), Derek Lunsford (EE. UU.), Samson Dauda (Reino Unido), Nick Walker (EE. UU.) y Rubiel Mosquera (Colombia), quien representará a Sudamérica en esta edición. Todos competirán por posicionarse dentro del Top 15, determinado según la puntuación de los jueces.

La competencia podrá verse en vivo a través de Olympia TV, mediante el sistema pay-per-view (PPV), con un costo de 74,99 dólares. Este acceso incluye todas las divisiones, entrevistas exclusivas, la rueda de prensa previa y el tradicional Meet the Olympians, donde los fanáticos pueden conocer a sus ídolos antes del gran día.

El legado del Mr. Olympia se mantiene intacto desde 1965, con campeones legendarios como Arnold Schwarzenegger, Lee Haney, Ronnie Coleman y Phil Heath. Todos ellos marcaron una era en el culturismo y elevaron el estándar de exigencia del torneo. Hoy, una nueva generación de atletas busca continuar ese legado y convertirse en la próxima gran figura del deporte.