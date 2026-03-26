Este viernes se espera una jornada de calor extremo en varias regiones de Estados Unidos, con temperaturas inusualmente altas para esta época del año. En varias ciudades, los valores podrían incluso superar marcas históricas registradas durante el mes de marzo. De acuerdo con la Base de Datos Nacional de Pronósticos Digitales (NDFD), el país sigue bajo la influencia de una intensa cúpula de calor, fenómeno generado por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente y que ha provocado que los termómetros se eleven muy por encima de lo habitual. Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones como usar protector solar, sombrero y ropa adecuada.

Según reportes de AP, meteorólogos advierten que esta ola de calor podría convertirse en una de las más extensas registradas en Estados Unidos. El fenómeno ya está afectando a gran parte del territorio y podría seguir intensificándose en los próximos días.

El climatólogo Maximiliano Herrera señaló que al menos 14 estados, entre ellos California, Arizona, Nevada y Colorado, ya han registrado sus días más calurosos de marzo desde que existen mediciones oficiales.

El fenómeno es causado por una cúpula de calor que mantiene el aire caliente atrapado y eleva los termómetros. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son las ciudades que registrarán temperaturas muy altas

Entre las ciudades donde se prevén nuevos récords de temperatura este viernes figuran: Augusta (Georgia), Burbank (California), Columbia (Carolina del Sur), Columbia Area (Carolina del Sur), Charlotte (Carolina del Norte), Columbus (Mississippi), Needles (California), Ely (Nevada), Fayetteville (Carolina del Norte), Flagstaff (Arizona), Greenville-Spartanburg (Carolina del Sur), Lake Havasu City (Arizona), Kingman (Arizona), Winslow (Arizona), Imperial (California), Las Vegas (Nevada), Lumberton (Carolina del Norte), Yuma (Arizona), Statesville (Carolina del Norte), Phoenix (Arizona), Florence (Carolina del Sur), Palmdale (California) y Lancaster (California).

En todos estos puntos, las temperaturas previstas superan o están muy cerca de romper los récords históricos para esta fecha.

Por ejemplo, ciudades como Needles, Lake Havasu City, Phoenix e Imperial podrían superar ampliamente los 100°F, marcando valores extremos incluso para regiones acostumbradas al calor. En otros lugares, como Charlotte o Augusta, las temperaturas también romperían registros que se mantenían desde hace décadas.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el riesgo de exposición prolongada al calor extremo. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Además, hay localidades donde se espera que se igualen marcas históricas. Entre ellas están Sacramento (California), Aiken (Carolina del Sur), Atlanta (Georgia), Grand Junction (Colorado), Macon (Georgia) y Tucson (Arizona), donde los valores previstos coinciden con los récords establecidos en años anteriores.

Este episodio de calor no solo destaca por sus cifras, sino también por su alcance geográfico y su intensidad en una época del año en la que normalmente no se registran temperaturas tan elevadas.

Expertos advierten que estos eventos podrían volverse más frecuentes, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada y tomar medidas de prevención.

Por qué está haciendo tanto calor en algunas zonas de Estados Unidos

Las altas temperaturas en varias zonas de Estados Unidos se deben principalmente a una cúpula de calor, un fenómeno atmosférico causado por un sistema de alta presión que actúa como una especie de “tapa”. Según El Universo, este sistema atrapa el aire caliente cerca de la superficie e impide que se disipe, lo que provoca que el calor se acumule y aumente rápidamente.

Además, este tipo de sistema reduce la formación de nubes y bloquea la llegada de aire frío, lo que permite que la radiación solar caliente aún más el suelo durante varios días consecutivos. Como resultado, las temperaturas se mantienen elevadas por más tiempo de lo normal, generando olas de calor intensas y extensas.

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