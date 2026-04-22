California está elaborando nuevas normas conocidas como “Zona 0”, lo que obligaría a los propietarios a retirar materiales inflamables y vegetación en un radio de cinco pies alrededor de sus viviendas. El objetivo es reducir el riesgo de incendios forestales, ampliando las reglas actuales de espacios de defensa.

Más de un año después de los devastadores incendios en el condado de Los Ángeles, el estado busca implementar medidas que exigirían a los residentes realizar ciertos cambios en el exterior de sus casas para disminuir la probabilidad de iniciar un incendio.

La propuesta se centra en la llamada Zona 0, que corresponde a los primeros cinco pies alrededor de una estructura, como una vivienda. Esta iniciativa surge a partir de una legislación estatal que ordenó su creación, según autoridades forestales.

En términos simples, los residentes en determinadas áreas tendrían que eliminar materiales considerados combustibles cerca de sus hogares, como corteza, mantillo o astillas de madera. Además, deberán cumplir con ciertas tareas de mantenimiento en plantas y árboles dentro de este espacio inmediato.

La propuesta obligaría a los propietarios a limpiar y modificar el área más cercana a sus viviendas para evitar la propagación del fuego. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Según USA Today, el borrador actualizado de estas normas fue publicado en abril por un subcomité encargado del tema. Versiones anteriores planteaban reglas más estrictas, incluso prohibiendo el césped y algunas plantas ornamentales o nativas, así como la presencia de árboles, aunque con algunas excepciones.

“Esta área es la zona más crítica para proteger una vivienda y los vecindarios durante un incendio forestal”, dijo el presidente de la junta, Terry O’Brien. “Hemos adoptado un enfoque cuidadoso y basado en la ciencia para desarrollar estándares que reduzcan significativamente el riesgo, pero que también sean prácticos para los propietarios”.

La idea de la Zona 0 no es completamente nueva. California ya cuenta con requisitos para áreas más amplias alrededor de las viviendas, conocidas como Zona 1 y Zona 2, que funcionan como espacios de defensa al reducir materiales que puedan alimentar el fuego.

Estos espacios actúan como una barrera que ayuda a frenar o detener el avance de un incendio, evitando que alcance las estructuras; sin embargo, la Zona 0 busca reforzar la protección en el punto más cercano a la vivienda, donde el riesgo de ignición es mayor, especialmente por brasas transportadas por el viento.

La implementación sería progresiva, aunque las nuevas construcciones deberán cumplirla de inmediato. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

De aprobarse, la norma obligaría a mantener despejada el área más cercana a la casa, eliminando hojas secas, ramas, mantillo y cualquier otro material inflamable.

También se podría exigir la creación de una “zona de seguridad” sin vegetación junto a la vivienda, además de cambios en elementos como cercas o cobertizos.

Estas reglas aplicarían en zonas clasificadas con alto riesgo de incendios y se implementarían de forma progresiva, mientras que las nuevas construcciones deberán cumplirlas de inmediato.

Incendios de Palisades, los más devastadores en la historia de Los Ángeles

El incendio de Palisades, parte de una serie de grandes fuegos que azotaron el sur de Los Ángeles en enero de 2025, fue uno de los más destructivos en la historia reciente de California: según The New York Times, quemó alrededor de 23 448 acres, destruyó aproximadamente 6 800 estructuras y cobró la vida de 12 personas mientras obligó a decenas de miles a evacuar sus hogares.

Miles de residentes en zonas como Pacific Palisades, Malibu y comunidades cercanas tuvieron que evacuar el área ante el avance rápido del fuego impulsado por fuertes vientos y muchas viviendas, negocios y escuelas quedaron totalmente arrasados o gravemente dañados.

Cabe agregar que, en noviembre, un juez ordenó que Jonathan Rinderknecht, acusado de iniciar el devastador incendio Palisades, permanezca en prisión sin fianza debido a su estado de salud mental.

Según ABC7 Los Angeles, el acusado, detenido en Florida tras ser señalado como un riesgo de fuga, se declaró inocente de cargos federales que incluyen la destrucción de propiedad por incendio y provocación de incendios forestales, enfrentando una posible condena de hasta 45 años de prisión.

Según la investigación, Rinderknecht inició un fuego inicial el 1 de enero después de mostrarse agitado mientras trabajaba como conductor de Uber. Aunque los bomberos sofocaron las llamas superficiales, el fuego continuó ardiendo bajo tierra durante una semana hasta que los fuertes vientos lo reavivaron el 7 de enero, transformándose en el incendio Palisades.

Las pruebas contra el acusado incluyen registros de su celular que lo sitúan como la única persona en el área de origen, videos que grabó de las llamas y búsquedas en ChatGPT sobre cómo un cigarrillo podría iniciar un fuego. Además, los fiscales alegan que el sospechoso utilizó inteligencia artificial para generar imágenes de bosques en llamas y escuchó repetidamente música con temáticas de incendios antes de los hechos.

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