El próximo mes de noviembre se pondrá fin al horario de verano en los Estados Unidos. Dicho país, es uno de los que todavía realiza modificaciones en el reloj, con la finalidad de aprovechar la luz del día y realizar diferentes ahorros, como energéticos, económicos y recreativos. En este artículo, te cuento cuándo se deberá realizar el cambio al horario de invierno y cuánto tiempo deberás atrasar o adelantar tu reloj en Nueva Jersey este 2025 .

¿Cuándo cambia el reloj para el horario de invierno en Nueva Jersey este 2025?

El horario de verano, que inició el pasado 9 de marzo, finalizará este domingo 2 de noviembre, cuando los ciudadanos en Nueva Jersey deban modificar su reloj y atrasarlo una hora. Para hacerlo correctamente, cuando tu reloj marque las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre, deberás moverlo a la 1:00 a.m.

Cabe señalar que los relojes digitales hacen las modificaciones por sí mismos y no será necesario que tú lo muevas.

Evento Fecha clave A qué hora Cambio al horario de invierno Domingo 2 de noviembre de 2025 2:00 a.m. atrasar a 1:00 a.m.

¿Por qué se cambia el reloj en Nueva Jersey este 2025?

El horario de verano es un cambio que se realiza en todo Estados Unidos, incluido el estado de Nueva Jersey. La finalidad de hacer esta modificación es aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos, un cambio que tiene su origen durante la Primera Guerra Mundial, con la finalidad de ahorrar combustible, algo que hoy en día se traduce en beneficios energéticos, económicos y recreativos.

Beneficios del horario de verano en Nueva Jersey:

Ahorro energético: Menor uso de electricidad al aprovechar más luz natural por las tardes.

Menor uso de electricidad al aprovechar más luz natural por las tardes. Impulso al comercio: Los negocios locales, especialmente en áreas turísticas como Atlantic City, se benefician de jornadas más largas.

Los negocios locales, especialmente en áreas turísticas como Atlantic City, se benefician de jornadas más largas. Fomento de actividades al aire libre: Más tiempo para disfrutar de parques, playas y eventos deportivos.

¿Cómo es el invierno en Nueva Jersey?

En Nueva Jersey el invierno es bastante frío, con temperaturas que pueden llegar por debajo de los 32°F (0°C). La temporada de mayor frío en dicho estado es entre diciembre y febrero, donde es bastante común que existan nevadas, vientos fríos y días más cortos en relación a la luz solar, lo que influye en las rutinas diarias de sus habitantes.