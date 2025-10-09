El próximo 2 de noviembre, millones de estadounidenses se prepararán para ajustar sus relojes y con ello dar la bienvenida al fin del horario de verano, un suceso anual que también se conoce como Daylight Saving Time (DST). Este cambio, que afecta a una vasta mayoría de los residentes del país norteamericano, se implementará de manera oficial a las 2:00 a.m., hora local en cada zona horaria estadounidense. En ese momento exacto, las personas deberán atrasar sus relojes una hora, marcando el regreso al horario estándar y modificando sus rutinas diarias para adaptarse al nuevo horario.

Esta medida no solo implica una modificación en la hora, sino que también influye en el aprovechamiento de la luz solar y en diversos aspectos de la vida cotidiana, como los horarios laborales, escolares y la programación de actividades recreativas. A continuación, te contamos más acerca del horario de invierno en EE. UU. 2025, así como consejos rápidos sobre esta práctica.

Conoce a detalle la hora exacta para atrasar el reloj, cuáles son los estados exentos y cómo prepararte para este ajuste en Estados Unidos 2025. (Foto: Composición ChatGPT AI) / Jairo Rúa

¿Cuándo y cómo se realiza el cambio por el horario de invierno en EE.UU. 2025?

La transición al horario de invierno está programada para el domingo 2 de noviembre de 2025, precisamente a las 2:00 a.m. En ese instante, los relojes deberán retroceder a la 1:00 a.m., otorgando una hora adicional de sueño o de actividad a quienes estén despiertos. Esta modificación de horario se aplica en casi todos los estados del país, con notables excepciones como Hawái, la mayor parte de Arizona y algunos territorios estadounidenses, entre ellos Puerto Rico y Guam.

¿Por qué se ajustan los relojes por el horario de invierno en EE.UU. 2025?

El ajuste busca optimizar el uso de la luz natural durante los meses de otoño e invierno, periodo en el que los días se acortan progresivamente. Esta tradición, vigente en Estados Unidos desde hace décadas, pretende fomentar el ahorro energético y brindar más horas de luz diurna por las mañanas.

Sigue el cambio de horario en Estados Unidos 2025: ¿En qué Estados será y se adelantan o atrasan los relojes?. (Fuente: iStock)

Consejos prácticos para adaptarse al cambio de horario de invierno en EE.UU. 2025

Si bien la mayoría de los dispositivos electrónicos —como teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y computadoras— actualizan la hora automáticamente, es fundamental verificar aquellos aparatos que requieren ajuste manual, como relojes analógicos, microondas, electrodomésticos y relojes de automóvil.

Para facilitar la transición, se recomienda:

Cambiar manualmente los dispositivos antes de acostarse el sábado por la noche.

Elaborar una lista rápida de relojes y aparatos electrónicos que no se actualizan automáticamente, para no olvidar ninguno.

Confirmar el horario local si se tienen vuelos o eventos programados para el domingo o lunes siguiente al cambio.

Adicionalmente, expertos sugieren aprovechar el cambio de hora para revisar y reemplazar las baterías de los detectores de humo en casa, incrementando la seguridad del hogar.

Cómo ajustar dispositivos y electrodomésticos por el cambio de horario de invierno en EE.UU. 2025

La forma más eficiente de realizar el ajuste es combinar las funciones automáticas de los dispositivos inteligentes con la actualización manual de los aparatos convencionales. Los teléfonos inteligentes, computadoras y tablets suelen cambiar la hora por sí solos si tienen habilitada la opción de “fecha y hora automática”. No obstante, es recomendable comprobarlo tras el cambio para evitar imprecisiones.

En el caso de relojes de cocina, radios-despertadores antiguos, hornos, microondas y relojes del coche, será necesario ajustar la hora de manera manual, preferiblemente la noche previa.

Para sistemas de calefacción con programadores, se debe verificar si detectan el cambio de manera automática; en caso contrario, habrá que reconfigurarlos manualmente.

Si surgen dudas con algún dispositivo, reiniciarlo puede facilitar la actualización automática de la hora.