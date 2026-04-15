Un grupo de propietarios que vive en una comunidad para mayores de 55 años en Nevada presentó una demanda contra la empresa constructora de sus viviendas. Aseguran que las casas presentan problemas graves, como hundimientos, grietas y fallas estructurales peligrosas. La asociación de propietarios (HOA) de Del Webb at Lake Las Vegas, ubicada en Henderson, inició acciones legales contra la desarrolladora PulteGroup. Los residentes sostienen que los defectos en la construcción están afectando la seguridad de sus hogares.

El origen del problema estaría en varios muros de contención de entre 12 y 15 metros de altura, que, según los demandantes, sostienen entre 80 y 90 viviendas. Según People, los abogados de los propietarios indican que estas estructuras serían clave en los daños que están apareciendo en las casas.

De acuerdo con inspecciones realizadas en el terreno, se detectó “un movimiento significativo en las pendientes y en las estructuras que sostienen”, lo que provocó que algunas viviendas ubicadas cerca de estos muros estén desplazándose, hundiéndose o inclinándose.

La demanda también señala que los muros perimetrales presentan signos de erosión, problemas en el diseño de inclinación, alturas insuficientes que permiten el ingreso de agua, además de grietas y deterioro en los materiales.

Algunos residentes temen un posible colapso que afecte sus hogares. (Foto: FOX5 Las Vegas / YouTube)

Imágenes compartidas por los abogados muestran daños visibles tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. Entre ellos se observan paredes agrietadas, suelos desplazados en patios y separación del terreno en las bases de las casas.

“Es aterrador en muchos sentidos porque en este momento la casa probablemente esté alejada aproximadamente una pulgada y media”, dijo el propietario John Penn a Fox 5, quien asegura que su vivienda se separó del muro cercano.

Su vecino, John Ross, teme que el muro pueda colapsar en cualquier momento. “Sigo tratando de decirle a todos que si ese muro se cae mientras estoy durmiendo, ¿qué va a pasar?”, advirtió.

Ross además es presidente de la asociación de propietarios.

Los vecinos aseguran que las casas se están hundiendo y mostrando grietas debido a problemas en muros de contención. (Foto: FOX5 Las Vegas / YouTube)

Otro residente, Willie Barron, un veterano discapacitado, relató el daño emocional y físico que le ha causado la situación.

“No solo estoy estresado. Estoy enojado. Mi casa sigue deslizándose, abriéndose con grietas. Soy un veterano discapacitado, y me cuesta caminar, y con una pequeña grieta, puedo caerme. Y ya me ha pasado. Y Pulte simplemente dijo: ‘tú pagas por esto’”, declaró.

Las viviendas fueron promocionadas como un complejo estilo resort y comenzaron a construirse en 2020. El proyecto contempla más de 700 casas y aún continúa en desarrollo y venta.

Por su parte, PulteGroup le dijo a People que respalda la calidad de sus construcciones y que ya ha realizado reparaciones en algunas viviendas.

La empresa señala que ya ha realizado reparaciones, mientras el caso sigue en proceso judicial. (Foto: FOX5 Las Vegas / YouTube)

“Tomamos en serio las preocupaciones de nuestros residentes y hemos estado trabajando activamente con los propietarios durante los últimos meses para abordar los problemas a medida que surgen. Hemos alentado a los propietarios a contactar directamente a nuestro equipo de atención al cliente y hemos respondido con rapidez. Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros residentes para resolver cualquier asunto relacionado con la construcción”, declaró la compañía en un comunicado.

La empresa señaló además que intervino en 43 viviendas, lo que representa menos del 5% del total de la comunidad. Además, criticó la decisión de la asociación de propietarios de recurrir a acciones legales.

Mientras tanto, el caso continúa en evaluación judicial. Un juez del condado de Clark escuchó los argumentos de ambas partes en marzo y ahora se espera una decisión sobre si el proceso seguirá en los tribunales.

Los residentes, en su mayoría jubilados, buscan que su caso sea escuchado públicamente y no mediante arbitraje privado.

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