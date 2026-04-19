Distintas ciudades de California realizarán la entrega de estos alimentos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Distintas ciudades de California realizarán la entrega de estos alimentos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Si resides en alguna comunidad de , te comentaré una buena noticia: desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril. Entonces, en caso estés pasando por apuros económicos, es una excelente oportunidad para que aproveches esta iniciativa impulsada por centros comunitarios y organizaciones locales. De estar interesado o quieres pasar la voz de este beneficio, te invito a leer esta nota para que sepas los puntos de entrega y los horarios establecidos.

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La iniciativa pretende beneficiar especialmente a aquellas familias del estado con escasos recursos económicos. Entonces, podrán acceder a distintos alimentos nutritivos en la semana entrante sin gastar dólar alguno.

Estas actividades están integradas en el calendario oficial del Central California Food Bank, una entidad que se posiciona como la organización de ayuda alimentaria más importante en la región central del ‘Estado Dorado’.

La ayuda será distribuida a través de más de 260 agencias asociadas, lo que permitirá que miles de residentes que residen en las ciudades de Fresno, Madera, Tulare, Kern y otras resulten beneficiadas.

Es una iniciativa que pretende beneficiar a las familias de escasos recursos que residen en California. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Es una iniciativa que pretende beneficiar a las familias de escasos recursos que residen en California. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Horarios y lugares de entrega de alimentos gratuitos en California

LUNES 20 DE ABRIL

CiudadOrganizaciónUbicaciónHorario
AvenalIglesia Cristiana Siervos de Cristo849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
LemooreWest Hills College Lemoore555 College Ave, Lemoore, CA 93245Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
LemooreWest Hills College Lemoore (Mobile Pantry)555 College Ave, Lemoore, CA 93245Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
HuronWestside Family Services16854 4th St, Huron, CA 93234Desde las 10:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
Cantua CreekEOC Cantua Creek16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
North ForkNorth Fork Seventh-day Adventist56160 Rd 200, North Fork, CA 93643Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

MARTES 21 DE ABRIL

CiudadOrganizaciónUbicaciónHorario
FresnoSt. Rest Baptist Church1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
FresnoSt. James Episcopal Cathedral4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:30 a.m.
WoodlakeWoodlake Food Pantry199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286Desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.
CoarsegoldCoarsegold Historic Village35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614Desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Orange CoveEOC Orange Cove1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
CorcoranFountain of Life1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
EarlimartRural Foundation for Community Advancement712 E Washington St, Earlimart, CA 93219Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

CiudadOrganizaciónUbicaciónHorario
FresnoButler Pentecostal Church of God3542 E Butler Ave, Fresno, CA 93702Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
FresnoFresno United2940 S Martin Luther King Jr Blvd, Fresno, CA 93706Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.
FresnoBiola Community Center4925 N Seventh St, Biola, CA 93606Desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
AvenalAvenal Rotary Club108 W Kings St, Avenal, CA 93204Desde las 10:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.
TulareThe Salvation Army314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
Lemon CoveLemon Cove Community Church32937 Sierra Dr, Lemon Cove, CA 93244Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
Three RiversThree Rivers Bread Basket41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA 93271Desde las 9:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.
Es una excelente oportunidad para que consigas alimentos gratis sin la necesidad de gastar dinero. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Es una excelente oportunidad para que consigas alimentos gratis sin la necesidad de gastar dinero. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

JUEVES 23 DE ABRIL

CiudadOrganizaciónUbicaciónHorario
FresnoCatholic Charities Neighborhood Market149 N Fulton St, Fresno, CA 93701Desde las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m.
FresnoWest Fresno Family Resource Center1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706Desde las 12:30 p.m. hasta las 2:30 p.m.
FresnoClovis Hills Community Church819 Tulare St, Fresno, CA 93706Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.
MendotaRojas Pierce Park350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
VisaliaVisalia Nazarene Church3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

VIERNES 24 DE ABRIL

CiudadOrganizaciónUbicaciónHorario
FresnoFeed My Sheep117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706Desde las 10:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
FresnoFresno Christian Reformed1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
FresnoMt. Zion Assemblies4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722Desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.
StrathmoreStrathmore Full Gospel Assembly of God19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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