Si resides en alguna comunidad de California , te comentaré una buena noticia: el estado entregará comidas gratuitas a sus residentes desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril. Entonces, en caso estés pasando por apuros económicos, es una excelente oportunidad para que aproveches esta iniciativa impulsada por centros comunitarios y organizaciones locales. De estar interesado o quieres pasar la voz de este beneficio, te invito a leer esta nota para que sepas los puntos de entrega y los horarios establecidos.

TE PUEDE INTERESAR Oficial, California embargará y destruirá vehículos recreativos abandonados: estos son los condados que aplican la medida

La iniciativa pretende beneficiar especialmente a aquellas familias del estado con escasos recursos económicos. Entonces, podrán acceder a distintos alimentos nutritivos en la semana entrante sin gastar dólar alguno.

Estas actividades están integradas en el calendario oficial del Central California Food Bank, una entidad que se posiciona como la organización de ayuda alimentaria más importante en la región central del ‘Estado Dorado’.

La ayuda será distribuida a través de más de 260 agencias asociadas , lo que permitirá que miles de residentes que residen en las ciudades de Fresno, Madera, Tulare, Kern y otras resulten beneficiadas.

Es una iniciativa que pretende beneficiar a las familias de escasos recursos que residen en California. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Horarios y lugares de entrega de alimentos gratuitos en California

LUNES 20 DE ABRIL

Ciudad Organización Ubicación Horario Avenal Iglesia Cristiana Siervos de Cristo 849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204 Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Lemoore West Hills College Lemoore 555 College Ave, Lemoore, CA 93245 Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Lemoore West Hills College Lemoore (Mobile Pantry) 555 College Ave, Lemoore, CA 93245 Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Huron Westside Family Services 16854 4th St, Huron, CA 93234 Desde las 10:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. Cantua Creek EOC Cantua Creek 16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608 Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. North Fork North Fork Seventh-day Adventist 56160 Rd 200, North Fork, CA 93643 Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

MARTES 21 DE ABRIL

Ciudad Organización Ubicación Horario Fresno St. Rest Baptist Church 1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706 Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Fresno St. James Episcopal Cathedral 4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726 Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. Woodlake Woodlake Food Pantry 199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286 Desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. Coarsegold Coarsegold Historic Village 35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614 Desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Orange Cove EOC Orange Cove 1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646 Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Corcoran Fountain of Life 1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212 Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Earlimart Rural Foundation for Community Advancement 712 E Washington St, Earlimart, CA 93219 Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

Ciudad Organización Ubicación Horario Fresno Butler Pentecostal Church of God 3542 E Butler Ave, Fresno, CA 93702 Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Fresno Fresno United 2940 S Martin Luther King Jr Blvd, Fresno, CA 93706 Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Fresno Biola Community Center 4925 N Seventh St, Biola, CA 93606 Desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Avenal Avenal Rotary Club 108 W Kings St, Avenal, CA 93204 Desde las 10:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. Tulare The Salvation Army 314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274 Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Lemon Cove Lemon Cove Community Church 32937 Sierra Dr, Lemon Cove, CA 93244 Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Three Rivers Three Rivers Bread Basket 41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA 93271 Desde las 9:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.

Es una excelente oportunidad para que consigas alimentos gratis sin la necesidad de gastar dinero. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

JUEVES 23 DE ABRIL

Ciudad Organización Ubicación Horario Fresno Catholic Charities Neighborhood Market 149 N Fulton St, Fresno, CA 93701 Desde las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. Fresno West Fresno Family Resource Center 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706 Desde las 12:30 p.m. hasta las 2:30 p.m. Fresno Clovis Hills Community Church 819 Tulare St, Fresno, CA 93706 Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Mendota Rojas Pierce Park 350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640 Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Visalia Visalia Nazarene Church 3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292 Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

VIERNES 24 DE ABRIL

Ciudad Organización Ubicación Horario Fresno Feed My Sheep 117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706 Desde las 10:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. Fresno Fresno Christian Reformed 1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705 Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Fresno Mt. Zion Assemblies 4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722 Desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Strathmore Strathmore Full Gospel Assembly of God 19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267 Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí