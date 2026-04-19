Si resides en alguna comunidad de California, te comentaré una buena noticia: el estado entregará comidas gratuitas a sus residentes desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril. Entonces, en caso estés pasando por apuros económicos, es una excelente oportunidad para que aproveches esta iniciativa impulsada por centros comunitarios y organizaciones locales. De estar interesado o quieres pasar la voz de este beneficio, te invito a leer esta nota para que sepas los puntos de entrega y los horarios establecidos.
La iniciativa pretende beneficiar especialmente a aquellas familias del estado con escasos recursos económicos. Entonces, podrán acceder a distintos alimentos nutritivos en la semana entrante sin gastar dólar alguno.
Estas actividades están integradas en el calendario oficial del Central California Food Bank, una entidad que se posiciona como la organización de ayuda alimentaria más importante en la región central del ‘Estado Dorado’.
La ayuda será distribuida a través de más de 260 agencias asociadas, lo que permitirá que miles de residentes que residen en las ciudades de Fresno, Madera, Tulare, Kern y otras resulten beneficiadas.
Horarios y lugares de entrega de alimentos gratuitos en California
LUNES 20 DE ABRIL
|Ciudad
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Avenal
|Iglesia Cristiana Siervos de Cristo
|849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
|Lemoore
|West Hills College Lemoore
|555 College Ave, Lemoore, CA 93245
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
|Lemoore
|West Hills College Lemoore (Mobile Pantry)
|555 College Ave, Lemoore, CA 93245
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
|Huron
|Westside Family Services
|16854 4th St, Huron, CA 93234
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
|Cantua Creek
|EOC Cantua Creek
|16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
|North Fork
|North Fork Seventh-day Adventist
|56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
MARTES 21 DE ABRIL
|Ciudad
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Fresno
|St. Rest Baptist Church
|1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
|Fresno
|St. James Episcopal Cathedral
|4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:30 a.m.
|Woodlake
|Woodlake Food Pantry
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
|Desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.
|Coarsegold
|Coarsegold Historic Village
|35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
|Desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
|Orange Cove
|EOC Orange Cove
|1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
|Corcoran
|Fountain of Life
|1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
|Earlimart
|Rural Foundation for Community Advancement
|712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
|Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
|Ciudad
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Fresno
|Butler Pentecostal Church of God
|3542 E Butler Ave, Fresno, CA 93702
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
|Fresno
|Fresno United
|2940 S Martin Luther King Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.
|Fresno
|Biola Community Center
|4925 N Seventh St, Biola, CA 93606
|Desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
|Avenal
|Avenal Rotary Club
|108 W Kings St, Avenal, CA 93204
|Desde las 10:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.
|Tulare
|The Salvation Army
|314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
|Lemon Cove
|Lemon Cove Community Church
|32937 Sierra Dr, Lemon Cove, CA 93244
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
|Three Rivers
|Three Rivers Bread Basket
|41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA 93271
|Desde las 9:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.
JUEVES 23 DE ABRIL
|Ciudad
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Fresno
|Catholic Charities Neighborhood Market
|149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
|Desde las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m.
|Fresno
|West Fresno Family Resource Center
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|Desde las 12:30 p.m. hasta las 2:30 p.m.
|Fresno
|Clovis Hills Community Church
|819 Tulare St, Fresno, CA 93706
|Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.
|Mendota
|Rojas Pierce Park
|350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
|Visalia
|Visalia Nazarene Church
|3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
VIERNES 24 DE ABRIL
|Ciudad
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Fresno
|Feed My Sheep
|117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.
|Fresno
|Fresno Christian Reformed
|1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
|Fresno
|Mt. Zion Assemblies
|4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722
|Desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.
|Strathmore
|Strathmore Full Gospel Assembly of God
|19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
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